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Temporada gratuita de circo e ação solidária para o Dia das Crianças

Com atrações aos sábados a partir deste dia 26, o centro de compras nos Aflitos recebe espetáculos de palhaçaria, números circenses e mágica.

Por Bianca Tavares Publicado em 24/09/2026 às 11:21
A abertura da temporada traz o Palhaço Ronne
A abertura da temporada traz o Palhaço Ronne - Reprodução / Instagram

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O Shopping ETC, localizado no bairro dos Aflitos, inicia neste sábado (26) uma programação especial voltada ao público infantil em antecipação ao Dia das Crianças. Com entrada gratuita, as apresentações acontecem sempre às 16h, no mezanino do centro de compras, estendendo-se pelos dois primeiros sábados de outubro.

A abertura da temporada traz o Palhaço Ronne, destaque na cena regional de palhaçaria, com um espetáculo focado em interação e brincadeiras para a criançada. A programação continua no dia 3 de outubro com o Garrett Circus, apresentando números circenses, e encerra no dia 10 de outubro com um número inédito do Mágico Girafa.

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Solidariedade e programação cultural

Além do entretenimento, o evento conta com uma campanha de arrecadação de brinquedos em parceria com o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC). O público é convidado a deixar doações na caixa instalada ao lado do palco.

"Queremos que esse Dia das Crianças seja de muita alegria e também de solidariedade. Ao trazer o circo para dentro do shopping, unimos diversão gratuita para as famílias com uma causa que transforma a realidade de crianças em tratamento oncológico," destaca Gildo Marcelino, coordenador de marketing do Shopping ETC.

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Serviço

  • Datas: 26 de setembro, 3 de outubro e 10 de outubro de 2026
  • Horário: A partir das 16h
  • Local: Mezanino do Shopping ETC
  • Endereço: Rua Afonso de Olinda, 567 – Aflitos, Recife (PE)
  • Entrada: Gratuita
  • Informações: (81) 3243-8212

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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