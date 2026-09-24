Priscila Senna se apresenta gratuitamente em Igarassu neste sábado
Cantora é a principal atração da programação que celebra os 491 anos do município pernambucano e as festividades dos padroeiros São Cosme e São Damião
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A cantora Priscila Senna desembarca no interior de Pernambuco neste sábado (26) para uma apresentação gratuita em Igarassu. O show integra as comemorações oficiais pelos 491 anos do município e as tradicionais festividades dedicadas aos padroeiros São Cosme e São Damião, acontecendo no Polo Principal, estruturado no Sítio Histórico da cidade.
No repertório, a artista passeia por sucessos que definem sua trajetória e consolidam sua projeção na música nordestina, incluindo faixas de destaque como “Não Me Faça Chorar”, gravada em parceria com o cantor Pablo. O evento marca mais uma parada da cantora em sua intensa agenda de apresentações pelo Nordeste.
Trajetória e expansão do brega
O show em Igarassu acontece em um momento de alta visibilidade nacional para a artista, que acumula mais de 1,8 bilhão de streams ao longo da carreira. Recentemente, Priscila marcou a história do gênero ao se tornar a primeira representante do brega a se apresentar no Rock in Rio, onde realizou homenagens a Reginaldo Rossi e levou a identidade musical pernambucana para um público ampliado.
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Serviço
- Data: 26 de setembro de 2026 (sábado)
- Evento: Festejos dos 491 anos de Igarassu e celebrações de São Cosme e São Damião
- Local: Polo Principal – Sítio Histórico de Igarassu
- Cidade: Igarassu (PE)
- Entrada: Gratuita