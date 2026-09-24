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Ingressos para a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém em 2027 já têm data para começar a ser vendidos

A maior cidade-teatro ao ar livre do mundo em Pernambuco se prepara para receber o público na Semana Santa de 2027 com novas emoções.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 24/09/2026 às 19:48
Paixão de Cristo de Nova Jerusalém tem encenações até domingo
Paixão de Cristo de Nova Jerusalém tem encenações até domingo - Paixão de Cristo em Nova Jerusalém / Divulgação

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A grandiosidade da temporada de 2027 da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém já movimenta os preparativos em Fazenda Nova, no Brejo da Madre de Deus. A Sociedade Teatral de Fazenda Nova (STFN) anunciou que os ingressos para o tradicional espetáculo começam a ser vendidos no dia 1º de outubro de 2026.

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Considerada a maior encenação ao ar livre do mundo, a superprodução pernambucana ocupará a cidade-teatro entre os dias 20 e 27 de março de 2027. O evento, que atrai milhares de turistas nacionais e internacionais todos os anos, une cenografia monumental e forte apelo cultural durante a Semana Santa.

Tradição que atravessa gerações

Realizado ininterruptamente desde 1968, o espetáculo se consolidou como um dos roteiros turísticos e culturais mais importantes do Brasil. A estrutura exclusiva recria os passos da história de Jesus em cenários grandiosos que impressionam espectadores de diferentes partes do país e do exterior.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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