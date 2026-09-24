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Guitarrista Rodrigo Souza lança "Gipsy Country" em pocket show gratuito no Recife

Com mais de duas décadas de carreira, o músico apresenta single autoral que mistura o country norte-americano e o gypsy jazz europeu nesta sexta

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 24/09/2026 às 11:10
Guitarrista elogiado por Lulu Santos apresenta novo single em pocket show gratuito na School of Rock nesta sexta-feira (25)
Guitarrista elogiado por Lulu Santos apresenta novo single em pocket show gratuito na School of Rock nesta sexta-feira (25) - Divulgação

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O guitarrista, compositor e professor Rodrigo Souza sobe ao palco da School of Rock, em Boa Viagem, nesta sexta-feira (25), para lançar seu novo trabalho autoral, o instrumental "Gipsy Country". O show gratuito começa às abre as portas do espaço cultural às 19h e marca a chegada de uma composição que explora a fusão entre o country guitar norte-americano e o gypsy jazz europeu.

Fruto de anos de pesquisa e vivência musical, a faixa sintetiza a maturidade artística do instrumentista, que iniciou sua trajetória profissional em Boston, nos Estados Unidos, acompanhando o tio e músico Ari Mendes. De volta a Pernambuco, Rodrigo aprofundou sua formação no Conservatório Pernambucano de Música e na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), construindo uma sólida carreira pedagógica e artística que o levou a integrar o corpo docente da rede onde se apresenta nesta semana.

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Influências e projeção nacional

O talento do guitarrista ganhou visibilidade nacional em 2019, quando chamou a atenção de Lulu Santos. Após assistir a registros publicados nas redes sociais, o cantor elogiou publicamente a técnica de Rodrigo e o desafiou a criar um arranjo inédito, material que acabou sendo compartilhado pelo próprio artista em suas redes sociais oficiais.

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Para moldar a sonoridade de "Gipsy Country", Rodrigo buscou conectar dois gêneros marcados pelo virtuosismo e pela liberdade de improvisação. "Esse trabalho nasceu da vontade de aproximar dois estilos que sempre admirei profundamente. O country guitar e o gypsy jazz têm características muito próprias, mas compartilham liberdade, improvisação e virtuosismo. Quis criar uma música que dialogasse com esses universos sem perder minha identidade como compositor e guitarrista", destaca o músico.

Na gravação do single, o guitarrista é acompanhado por um quarteto de destaque na cena instrumental pernambucana, formado por Douglas Lima na bateria, Danilo Mariano nos teclados e Axel Bass no baixo. A faixa completa está disponível nas principais plataformas de streaming.

Serviço

  • Data: 25 de setembro de 2026
  • Horário: A partir das 19h
  • Local: School of Rock – Unidade Boa Viagem
  • Entrada: Gratuita
  • Atração: Pocket show e jam session com Rodrigo Souza e banda

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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