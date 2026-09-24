Guitarrista Rodrigo Souza lança "Gipsy Country" em pocket show gratuito no Recife
Com mais de duas décadas de carreira, o músico apresenta single autoral que mistura o country norte-americano e o gypsy jazz europeu nesta sexta
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O guitarrista, compositor e professor Rodrigo Souza sobe ao palco da School of Rock, em Boa Viagem, nesta sexta-feira (25), para lançar seu novo trabalho autoral, o instrumental "Gipsy Country". O show gratuito começa às abre as portas do espaço cultural às 19h e marca a chegada de uma composição que explora a fusão entre o country guitar norte-americano e o gypsy jazz europeu.
Fruto de anos de pesquisa e vivência musical, a faixa sintetiza a maturidade artística do instrumentista, que iniciou sua trajetória profissional em Boston, nos Estados Unidos, acompanhando o tio e músico Ari Mendes. De volta a Pernambuco, Rodrigo aprofundou sua formação no Conservatório Pernambucano de Música e na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), construindo uma sólida carreira pedagógica e artística que o levou a integrar o corpo docente da rede onde se apresenta nesta semana.
Influências e projeção nacional
O talento do guitarrista ganhou visibilidade nacional em 2019, quando chamou a atenção de Lulu Santos. Após assistir a registros publicados nas redes sociais, o cantor elogiou publicamente a técnica de Rodrigo e o desafiou a criar um arranjo inédito, material que acabou sendo compartilhado pelo próprio artista em suas redes sociais oficiais.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Para moldar a sonoridade de "Gipsy Country", Rodrigo buscou conectar dois gêneros marcados pelo virtuosismo e pela liberdade de improvisação. "Esse trabalho nasceu da vontade de aproximar dois estilos que sempre admirei profundamente. O country guitar e o gypsy jazz têm características muito próprias, mas compartilham liberdade, improvisação e virtuosismo. Quis criar uma música que dialogasse com esses universos sem perder minha identidade como compositor e guitarrista", destaca o músico.
Na gravação do single, o guitarrista é acompanhado por um quarteto de destaque na cena instrumental pernambucana, formado por Douglas Lima na bateria, Danilo Mariano nos teclados e Axel Bass no baixo. A faixa completa está disponível nas principais plataformas de streaming.
Serviço
- Data: 25 de setembro de 2026
- Horário: A partir das 19h
- Local: School of Rock – Unidade Boa Viagem
- Entrada: Gratuita
- Atração: Pocket show e jam session com Rodrigo Souza e banda