Festival Meu Forte é Cultura ocupa o Forte das Cinco Pontas com programação gratuita

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O evento reúne cultura popular, feira gastronômica, palestras e visitas guiadas ao Museu da Cidade do Recife nesta sexta e sábado.

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O Forte das Cinco Pontas, um dos principais monumentos históricos da capital pernambucana, recebe nesta sexta-feira (25) e no sábado (26) a primeira edição do Festival Meu Forte é Cultura. Com programação totalmente gratuita, a iniciativa ocupa o espaço do Museu da Cidade do Recife para integrar expressões artísticas, gastronomia, literatura, exibições audiovisuais e debates sobre a preservação da memória local.

Construída em 1630 durante a ocupação holandesa, a fortificação servirá como ponto de encontro entre o patrimônio material e o imaterial do estado. “É justamente essa trajetória que inspira o conceito do festival. A ideia é utilizar a própria fortificação como ponto de encontro entre patrimônio material e imaterial, conectando a história do lugar a expressões contemporâneas da cultura pernambucana”, ressalta Clarisse Fraga, produtora executiva do projeto e diretora da Bureau de Cultura.

Tradição, literatura e roteiro de atividades



A programação inclui aulas-espetáculo com apresentações de coco, afoxé, maracatu e frevo, além de uma feira voltada ao artesanato e à culinária típica. O público também poderá conferir uma exposição dedicada à obra do arquiteto e pesquisador José Luiz Mota Menezes e participar de palestras sobre episódios marcantes da história pernambucana, como a Insurreição Pernambucana e a Revolução de 1817.

O evento ainda prioriza a formação de novos públicos por meio de visitas mediadas ao acervo do museu e oficinas lúdicas para crianças. Toda a estrutura conta com recursos de acessibilidade, incluindo tradução em Libras, audiodescrição e legendas.

Serviço

