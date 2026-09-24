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Festival Meu Forte é Cultura ocupa o Forte das Cinco Pontas com programação gratuita

O evento reúne cultura popular, feira gastronômica, palestras e visitas guiadas ao Museu da Cidade do Recife nesta sexta e sábado.

Por Bianca Tavares Publicado em 24/09/2026 às 11:05
Forte das Cinco Pontas recebe dois dias de programação cultural gratuita
Forte das Cinco Pontas recebe dois dias de programação cultural gratuita - Museu da Cidade do Recife/Divulgação

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O Forte das Cinco Pontas, um dos principais monumentos históricos da capital pernambucana, recebe nesta sexta-feira (25) e no sábado (26) a primeira edição do Festival Meu Forte é Cultura. Com programação totalmente gratuita, a iniciativa ocupa o espaço do Museu da Cidade do Recife para integrar expressões artísticas, gastronomia, literatura, exibições audiovisuais e debates sobre a preservação da memória local.

Construída em 1630 durante a ocupação holandesa, a fortificação servirá como ponto de encontro entre o patrimônio material e o imaterial do estado. “É justamente essa trajetória que inspira o conceito do festival. A ideia é utilizar a própria fortificação como ponto de encontro entre patrimônio material e imaterial, conectando a história do lugar a expressões contemporâneas da cultura pernambucana”, ressalta Clarisse Fraga, produtora executiva do projeto e diretora da Bureau de Cultura.

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Tradição, literatura e roteiro de atividades

A programação inclui aulas-espetáculo com apresentações de coco, afoxé, maracatu e frevo, além de uma feira voltada ao artesanato e à culinária típica. O público também poderá conferir uma exposição dedicada à obra do arquiteto e pesquisador José Luiz Mota Menezes e participar de palestras sobre episódios marcantes da história pernambucana, como a Insurreição Pernambucana e a Revolução de 1817.

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O evento ainda prioriza a formação de novos públicos por meio de visitas mediadas ao acervo do museu e oficinas lúdicas para crianças. Toda a estrutura conta com recursos de acessibilidade, incluindo tradução em Libras, audiodescrição e legendas.

Serviço

  • Data: 25 de setembro (das 10h às 17h) e 26 de setembro de 2026 (das 10h às 16h)
  • Local: Forte de São Tiago das Cinco Pontas (Museu da Cidade do Recife)
  • Endereço: São José – Recife (PE)
  • Entrada: Gratuita

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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