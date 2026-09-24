Cantor Yan leva nova fase do pagode para Fernando de Noronha e palco principal do Samba Recife

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Destaque da nova geração do gênero, artista se apresenta no arquipélago nesta sexta-feira e estreia na programação principal do festival pernambucano.

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O pagode de Yan ganha destaque em Pernambuco neste fim de semana com uma agenda dupla no estado.

Na sexta-feira (25), o cantor desembarca em Fernando de Noronha para se apresentar no Weekend do Samba, enquanto no domingo (27) ele cumpre compromisso na capital pernambucana como uma das atrações do Samba Recife.

No arquipélago, o show acontece a partir das 17h, no Forte dos Remédios, reunindo sucessos da carreira e faixas da atual fase do artista.

Já no domingo, Yan sobe ao palco principal do festival na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, com início programado para as 15h.

A participação marca a estreia do cantor no palco principal do evento, após passagens anteriores por espaços secundários.

Repertório e consolidação no pagode



O repertório das apresentações destaca hits que impulsionaram a trajetória do cantor na nova geração do ritmo, além de composições do projeto audiovisual "Chegou Nosso Momento". Entre as faixas de destaque está "A Gente Separou", gravada em parceria com Dilsinho.

Natural da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Yan acumula milhões de reproduções em plataformas digitais e redes sociais, impulsionado por faixas como "Fica com Deus" e "Textão".

A agenda em Pernambuco integra o processo de expansão dos shows do artista pelo país.

Serviço



Yan no Weekend do Samba

Data : 25 de setembro de 2026 (sexta-feira)

: 25 de setembro de 2026 (sexta-feira) Horário : A partir das 17h

: A partir das 17h Local : Forte dos Remédios (Forte Nossa Senhora dos Remédios)

: Forte dos Remédios (Forte Nossa Senhora dos Remédios) Endereço : BR-363 – Fernando de Noronha (PE)

: BR-363 – Fernando de Noronha (PE) Ingressos: Vendas pela plataforma Sympla



Yan no Samba Recife 2026