Aline Brandão lança novo single com reflexões sobre desencontros e fim de relações
Cantora Aline Brandão apresenta "Arriscando a Sorte" nas plataformas digitais e leva a novidade para show ao vivo neste sábado no Recife.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A cantora Aline Brandão disponibilizou nesta sexta-feira (25) nas plataformas digitais o single "Arriscando a Sorte". A faixa é a quarta novidade lançada pela artista ao longo de 2026, sucedendo os trabalhos "Cuidado", "Deixa o Mar Levar" e "Jogou Sujo".
Reflexão
Com uma narrativa focada em frustrações afetivas e desencontros, a letra aborda a dinâmica de uma pessoa que persiste em manter uma conexão enquanto nota o desinteresse gradual do parceiro. A proposta é transformar uma vivência de desilusão em identificação com o público.
“‘Arriscando a Sorte’ aborda o momento em que você percebe que está tentando sozinho. É uma situação que muita gente já viveu e, apesar de dolorosa, pode servir para mostrar que é preciso reconhecer quando chegou a hora de seguir outro caminho”, afirma Aline.
A canção integra a atual fase criativa da cantora, que tem apostado em lançamentos sequenciais para explorar novas sonoridades e histórias em sua trajetória artística.
“Cada música que lancei este ano representa um momento diferente. Estou muito feliz com o caminho que venho construindo e, principalmente, com a possibilidade de continuar apresentando novidades. ‘Arriscando a Sorte’ é mais um passo dessa caminhada, e ainda vem muita coisa pela frente”, destaca.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Show ao vivo no Recife
Além de focar nos lançamentos de estúdio, a artista mantém uma agenda de apresentações na capital pernambucana. Neste sábado (26), a cantora sobe ao palco do Tatu Bola Bar para apresentar o repertório atualizado com as novas faixas.
Serviço:
- Onde: Tatu Bola Bar (Avenida Herculano Bandeira, 21, Pina, Recife - PE)
- Quando: Sábado (26), a partir das 21h
- Ingresso: R$ 25 (individual)