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Aline Brandão lança novo single com reflexões sobre desencontros e fim de relações

Cantora Aline Brandão apresenta "Arriscando a Sorte" nas plataformas digitais e leva a novidade para show ao vivo neste sábado no Recife.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 24/09/2026 às 14:57
Aline Brandão
Aline Brandão - Divulgação

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A cantora Aline Brandão disponibilizou nesta sexta-feira (25) nas plataformas digitais o single "Arriscando a Sorte". A faixa é a quarta novidade lançada pela artista ao longo de 2026, sucedendo os trabalhos "Cuidado", "Deixa o Mar Levar" e "Jogou Sujo".

Reflexão

Com uma narrativa focada em frustrações afetivas e desencontros, a letra aborda a dinâmica de uma pessoa que persiste em manter uma conexão enquanto nota o desinteresse gradual do parceiro. A proposta é transformar uma vivência de desilusão em identificação com o público.

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“‘Arriscando a Sorte’ aborda o momento em que você percebe que está tentando sozinho. É uma situação que muita gente já viveu e, apesar de dolorosa, pode servir para mostrar que é preciso reconhecer quando chegou a hora de seguir outro caminho”, afirma Aline.

A canção integra a atual fase criativa da cantora, que tem apostado em lançamentos sequenciais para explorar novas sonoridades e histórias em sua trajetória artística.

“Cada música que lancei este ano representa um momento diferente. Estou muito feliz com o caminho que venho construindo e, principalmente, com a possibilidade de continuar apresentando novidades. ‘Arriscando a Sorte’ é mais um passo dessa caminhada, e ainda vem muita coisa pela frente”, destaca.

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Show ao vivo no Recife

Além de focar nos lançamentos de estúdio, a artista mantém uma agenda de apresentações na capital pernambucana. Neste sábado (26), a cantora sobe ao palco do Tatu Bola Bar para apresentar o repertório atualizado com as novas faixas.

Serviço:

  • Onde: Tatu Bola Bar (Avenida Herculano Bandeira, 21, Pina, Recife - PE)
  • Quando: Sábado (26), a partir das 21h
  • Ingresso: R$ 25 (individual)

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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