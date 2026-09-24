Aline Brandão lança novo single com reflexões sobre desencontros e fim de relações

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Cantora Aline Brandão apresenta "Arriscando a Sorte" nas plataformas digitais e leva a novidade para show ao vivo neste sábado no Recife.

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A cantora Aline Brandão disponibilizou nesta sexta-feira (25) nas plataformas digitais o single "Arriscando a Sorte". A faixa é a quarta novidade lançada pela artista ao longo de 2026, sucedendo os trabalhos "Cuidado", "Deixa o Mar Levar" e "Jogou Sujo".

Reflexão

Com uma narrativa focada em frustrações afetivas e desencontros, a letra aborda a dinâmica de uma pessoa que persiste em manter uma conexão enquanto nota o desinteresse gradual do parceiro. A proposta é transformar uma vivência de desilusão em identificação com o público.

“‘Arriscando a Sorte’ aborda o momento em que você percebe que está tentando sozinho. É uma situação que muita gente já viveu e, apesar de dolorosa, pode servir para mostrar que é preciso reconhecer quando chegou a hora de seguir outro caminho”, afirma Aline.

A canção integra a atual fase criativa da cantora, que tem apostado em lançamentos sequenciais para explorar novas sonoridades e histórias em sua trajetória artística.

“Cada música que lancei este ano representa um momento diferente. Estou muito feliz com o caminho que venho construindo e, principalmente, com a possibilidade de continuar apresentando novidades. ‘Arriscando a Sorte’ é mais um passo dessa caminhada, e ainda vem muita coisa pela frente”, destaca.

Show ao vivo no Recife



Além de focar nos lançamentos de estúdio, a artista mantém uma agenda de apresentações na capital pernambucana. Neste sábado (26), a cantora sobe ao palco do Tatu Bola Bar para apresentar o repertório atualizado com as novas faixas.

Serviço: