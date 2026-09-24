Acerto de marcha em Olinda reúne grandes nomes do frevo pernambucano
Evento comandado pelo maestro Lúcio Sócrates no Villa Bonfim com participações de Ed Carlos, Getúlio Cavalcanti, Rogério Rangel e outros artistas
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A Orquestra e Coral Levino Ferreira realiza neste sábado (26) o seu tradicional acerto de marcha, em Olinda. Sob a regência do maestro Lúcio Sócrates, o encontro musical acontece a partir das 17h, no Villa Bonfim, localizado no Sítio Histórico da cidade, e celebra a força do frevo de bloco com um elenco de convidados de destaque no cenário pernambucano.
O palco do evento recebe apresentações de Ed Carlos, Cássio Cavalcanti, Getúlio Cavalcanti, o maestro Israel de França, Rogério Rangel e Adriana Bezerra. Criada em janeiro de 1997 no Recife, a orquestra nasceu para preservar e difundir o legado do compositor Levino Ferreira, avô do atual maestro, mantendo viva a tradição dos instrumentos de pau e corda aliada a uma formação coral.
Tradição e repertório do frevo
Com uma trajetória dedicada à memória musical do estado, o grupo apresenta um repertório que transita por obras clássicas de grandes compositores pernambucanos. Além de resgatar criações de Levino Ferreira, o grupo interpreta arranjos de nomes fundamentais do gênero, como Capiba, Nelson Ferreira, Edgar Moraes, Heleno Ramalho, Cláudio Almeida e Bráulio de Castro.
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Serviço
- Data: 26 de setembro de 2026
- Horário: 17h
- Local: Villa Bonfim
- Endereço: Ladeira da Sé, 143 – Carmo – Sítio Histórico de Olinda (PE)
- Ingressos: R$ 25, à venda pela plataforma Sympla
- Classificação indicativa: 16 anos