Acerto de marcha em Olinda reúne grandes nomes do frevo pernambucano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento comandado pelo maestro Lúcio Sócrates no Villa Bonfim com participações de Ed Carlos, Getúlio Cavalcanti, Rogério Rangel e outros artistas

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A Orquestra e Coral Levino Ferreira realiza neste sábado (26) o seu tradicional acerto de marcha, em Olinda. Sob a regência do maestro Lúcio Sócrates, o encontro musical acontece a partir das 17h, no Villa Bonfim, localizado no Sítio Histórico da cidade, e celebra a força do frevo de bloco com um elenco de convidados de destaque no cenário pernambucano.

O palco do evento recebe apresentações de Ed Carlos, Cássio Cavalcanti, Getúlio Cavalcanti, o maestro Israel de França, Rogério Rangel e Adriana Bezerra. Criada em janeiro de 1997 no Recife, a orquestra nasceu para preservar e difundir o legado do compositor Levino Ferreira, avô do atual maestro, mantendo viva a tradição dos instrumentos de pau e corda aliada a uma formação coral.

Tradição e repertório do frevo



Com uma trajetória dedicada à memória musical do estado, o grupo apresenta um repertório que transita por obras clássicas de grandes compositores pernambucanos. Além de resgatar criações de Levino Ferreira, o grupo interpreta arranjos de nomes fundamentais do gênero, como Capiba, Nelson Ferreira, Edgar Moraes, Heleno Ramalho, Cláudio Almeida e Bráulio de Castro.

Serviço

