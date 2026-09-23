Terceira edição do Cine Maré valoriza produções de jovens de periferias no Recife

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
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jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
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Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
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fato ou notícia.
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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
O Cine Maré chega à sua terceira edição com o propósito de ampliar o acesso à formação audiovisual e criar caminhos para que jovens das periferias do Recife e Região Metropolitana possam contar suas próprias histórias.
Realizado pela Seabra Produção, o projeto oferece uma experiência prática de criação cinematográfica, aproximando novos realizadores das diferentes etapas que envolvem a produção de um filme.
A iniciativa atua na criação de oportunidades para jovens negros, periféricos e independentes que historicamente encontram barreiras para acessar o mercado audiovisual.
A proposta busca fazer com que os participantes transformem suas vivências em narrativas próprias, ocupando espaços de circulação cultural a partir de seus territórios.
Ao longo desta edição, os participantes passaram por uma formação imersiva em roteiro, direção, fotografia e produção audiovisual, acompanhados por profissionais do mercado.
O projeto contou com a participação do roteirista João Henrique de Souza, criador do Mundo Bita e parceiro do Cine Maré desde sua criação, além de oficinas conduzidas por convidados da cena criativa.
O encerramento do processo ocorre no dia 10 de outubro, no Cinema São Luiz, em uma noite dedicada a exibir, reconhecer e premiar os realizadores da jornada.
Após a sessão, a programação prevê uma comemoração gratuita no Umbral das Artes, com apresentação de brega funk comandada por Shevchenko.
Circulação e impacto cultural
A trajetória do projeto tem alcançado visibilidade para além da etapa formativa. Curtas-metragens produzidos pelo laboratório já circularam em festivais nacionais, incluindo uma premiação no Festival de Cinema de Triunfo.
Na edição anterior, a exibição no Cinema São Luiz reuniu centenas de pessoas na capital pernambucana.
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento.
Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.