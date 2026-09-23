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Terceira edição do Cine Maré valoriza produções de jovens de periferias no Recife

Projeto de formação cinematográfica culmina em noite de exibição e premiação no Cinema São Luiz, marcada para o dia 10 de outubro.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 23/09/2026 às 9:57
Ao longo da terceira edição, os participantes passaram por uma formação imersiva em roteiro, direção, fotografia e produção audiovisual, acompanhados por profissionais do mercado
Ao longo da terceira edição, os participantes passaram por uma formação imersiva em roteiro, direção, fotografia e produção audiovisual, acompanhados por profissionais do mercado - Divulgação CINEMARÉ

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O Cine Maré chega à sua terceira edição com o propósito de ampliar o acesso à formação audiovisual e criar caminhos para que jovens das periferias do Recife e Região Metropolitana possam contar suas próprias histórias.

Realizado pela Seabra Produção, o projeto oferece uma experiência prática de criação cinematográfica, aproximando novos realizadores das diferentes etapas que envolvem a produção de um filme.

Divulgação CINEMARÉ
O resultado desse processo será celebrado no dia 10 de outubro, no Cinema São Luiz , em uma noite especial dedicada aos participantes da terceira edição - Divulgação CINEMARÉ

A iniciativa atua na criação de oportunidades para jovens negros, periféricos e independentes que historicamente encontram barreiras para acessar o mercado audiovisual.

A proposta busca fazer com que os participantes transformem suas vivências em narrativas próprias, ocupando espaços de circulação cultural a partir de seus territórios.

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Formação e destaques da programação

Ao longo desta edição, os participantes passaram por uma formação imersiva em roteiro, direção, fotografia e produção audiovisual, acompanhados por profissionais do mercado.

O projeto contou com a participação do roteirista João Henrique de Souza, criador do Mundo Bita e parceiro do Cine Maré desde sua criação, além de oficinas conduzidas por convidados da cena criativa.

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A proposta é fazer com que os participantes possam transformar suas vivências e perspectivas em narrativas próprias, ocupando espaços de criação e circulação cultural a partir dos territórios onde vivem - Divulgação CINEMARÉ

O encerramento do processo ocorre no dia 10 de outubro, no Cinema São Luiz, em uma noite dedicada a exibir, reconhecer e premiar os realizadores da jornada.

Após a sessão, a programação prevê uma comemoração gratuita no Umbral das Artes, com apresentação de brega funk comandada por Shevchenko.

Divulgação CINEMARÉ
Cine Maré atua na criação de oportunidades para jovens negros, periféricos e independentes que historicamente encontram barreiras para acessar o mercado audiovisual - Divulgação CINEMARÉ

Circulação e impacto cultural

A trajetória do projeto tem alcançado visibilidade para além da etapa formativa. Curtas-metragens produzidos pelo laboratório já circularam em festivais nacionais, incluindo uma premiação no Festival de Cinema de Triunfo.

Na edição anterior, a exibição no Cinema São Luiz reuniu centenas de pessoas na capital pernambucana.

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Cine Maré atua na criação de oportunidades para jovens negros, periféricos e independentes que historicamente encontram barreiras para acessar o mercado audiovisual - Divulgação CINEMARÉ
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Realizado pela Seabra Produção, o projeto promove uma experiência prática de criação cinematográfica, aproximando novos realizadores das diferentes etapas que envolvem a produção de um filme - Divulgação CINEMARÉ
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Projeto promove formação cinematográfica para jovens e realiza noite especial no Cinema São Luiz, no dia 10 de outubro, para celebrar e premiar os participantes desta edição - Divulgação CINEMARÉ
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Cine Maré chega à terceira edição fortalecendo o audiovisual produzido nas periferias do Recife - Divulgação CINEMARÉ

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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