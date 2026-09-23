Terceira edição do Cine Maré valoriza produções de jovens de periferias no Recife

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Projeto de formação cinematográfica culmina em noite de exibição e premiação no Cinema São Luiz, marcada para o dia 10 de outubro.

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O Cine Maré chega à sua terceira edição com o propósito de ampliar o acesso à formação audiovisual e criar caminhos para que jovens das periferias do Recife e Região Metropolitana possam contar suas próprias histórias.

Realizado pela Seabra Produção, o projeto oferece uma experiência prática de criação cinematográfica, aproximando novos realizadores das diferentes etapas que envolvem a produção de um filme.

O resultado desse processo será celebrado no dia 10 de outubro, no Cinema São Luiz , em uma noite especial dedicada aos participantes da terceira edição - Divulgação CINEMARÉ

A iniciativa atua na criação de oportunidades para jovens negros, periféricos e independentes que historicamente encontram barreiras para acessar o mercado audiovisual.

A proposta busca fazer com que os participantes transformem suas vivências em narrativas próprias, ocupando espaços de circulação cultural a partir de seus territórios.

Formação e destaques da programação



Ao longo desta edição, os participantes passaram por uma formação imersiva em roteiro, direção, fotografia e produção audiovisual, acompanhados por profissionais do mercado.

O projeto contou com a participação do roteirista João Henrique de Souza, criador do Mundo Bita e parceiro do Cine Maré desde sua criação, além de oficinas conduzidas por convidados da cena criativa.

A proposta é fazer com que os participantes possam transformar suas vivências e perspectivas em narrativas próprias, ocupando espaços de criação e circulação cultural a partir dos territórios onde vivem - Divulgação CINEMARÉ

O encerramento do processo ocorre no dia 10 de outubro, no Cinema São Luiz, em uma noite dedicada a exibir, reconhecer e premiar os realizadores da jornada.

Após a sessão, a programação prevê uma comemoração gratuita no Umbral das Artes, com apresentação de brega funk comandada por Shevchenko.

Cine Maré atua na criação de oportunidades para jovens negros, periféricos e independentes que historicamente encontram barreiras para acessar o mercado audiovisual - Divulgação CINEMARÉ

Circulação e impacto cultural

A trajetória do projeto tem alcançado visibilidade para além da etapa formativa. Curtas-metragens produzidos pelo laboratório já circularam em festivais nacionais, incluindo uma premiação no Festival de Cinema de Triunfo.

Na edição anterior, a exibição no Cinema São Luiz reuniu centenas de pessoas na capital pernambucana.