Seu Rodolpho convida Ylana para encerramento de temporada em Olinda
O projeto musical aposta em uma noite intimista com repertório autoral e regional para marcar a despedida dos encontros no Café do Alma.
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O projeto Seu Rodolpho Convida chega ao fim de sua temporada nesta sexta-feira (25), em Olinda. Para a última edição do ciclo, a banda recebe a cantora e compositora pernambucana Ylana em uma apresentação marcada para as 19h, no Café do Alma.
Conhecida por transitar entre a MPB, sonoridades regionais e elementos contemporâneos, a artista se junta ao grupo formado por Mazo Melo (voz), Leandro Silva (guitarra), Eliel Neto (baixo), Vitamina (bateria) e Kid Bone (trombone) para uma performance que aposta na proximidade com o público e em um repertório construído especialmente para a ocasião.
Música e encontros na Ladeira
Ao longo da temporada, a iniciativa ocupou as sextas-feiras do espaço cultural com propostas que misturavam improviso, trocas com convidados e um clima descontraído. A proposta do encerramento mantém a tônica dos encontros anteriores, reunindo nomes da cena local em um formato que privilegia a escuta atenta e a valorização da cultura pernambucana.
Os ingressos para o evento contam com cobrança de couvert artístico e os lugares costumam preencher rapidamente devido à capacidade intimista do local.
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Serviço
- Seu Rodolpho Convida com Ylana
- Quando: 25 de setembro (sexta-feira)
- Horário: 19h
- Onde: Alma Arte Café – Olinda
- Couvert artístico: R$ 30