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Seu Rodolpho convida Ylana para encerramento de temporada em Olinda

O projeto musical aposta em uma noite intimista com repertório autoral e regional para marcar a despedida dos encontros no Café do Alma.

Por Bianca Tavares Publicado em 23/09/2026 às 17:58
Depois de algumas sextas de música, encontros e boas histórias, o Seu Rodolpho Convida chega à última edição desta temporada
Depois de algumas sextas de música, encontros e boas histórias, o Seu Rodolpho Convida chega à última edição desta temporada - Divulgação

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O projeto Seu Rodolpho Convida chega ao fim de sua temporada nesta sexta-feira (25), em Olinda. Para a última edição do ciclo, a banda recebe a cantora e compositora pernambucana Ylana em uma apresentação marcada para as 19h, no Café do Alma.

Conhecida por transitar entre a MPB, sonoridades regionais e elementos contemporâneos, a artista se junta ao grupo formado por Mazo Melo (voz), Leandro Silva (guitarra), Eliel Neto (baixo), Vitamina (bateria) e Kid Bone (trombone) para uma performance que aposta na proximidade com o público e em um repertório construído especialmente para a ocasião.

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Ao longo da temporada, a iniciativa ocupou as sextas-feiras do espaço cultural com propostas que misturavam improviso, trocas com convidados e um clima descontraído. A proposta do encerramento mantém a tônica dos encontros anteriores, reunindo nomes da cena local em um formato que privilegia a escuta atenta e a valorização da cultura pernambucana.

Os ingressos para o evento contam com cobrança de couvert artístico e os lugares costumam preencher rapidamente devido à capacidade intimista do local.

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Serviço

  • Seu Rodolpho Convida com Ylana
  • Quando: 25 de setembro (sexta-feira)
  • Horário: 19h
  • Onde: Alma Arte Café – Olinda
  • Couvert artístico: R$ 30

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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