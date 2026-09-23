Seu Rodolpho convida Ylana para encerramento de temporada em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O projeto musical aposta em uma noite intimista com repertório autoral e regional para marcar a despedida dos encontros no Café do Alma.

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O projeto Seu Rodolpho Convida chega ao fim de sua temporada nesta sexta-feira (25), em Olinda. Para a última edição do ciclo, a banda recebe a cantora e compositora pernambucana Ylana em uma apresentação marcada para as 19h, no Café do Alma.

Conhecida por transitar entre a MPB, sonoridades regionais e elementos contemporâneos, a artista se junta ao grupo formado por Mazo Melo (voz), Leandro Silva (guitarra), Eliel Neto (baixo), Vitamina (bateria) e Kid Bone (trombone) para uma performance que aposta na proximidade com o público e em um repertório construído especialmente para a ocasião.

Música e encontros na Ladeira



Ao longo da temporada, a iniciativa ocupou as sextas-feiras do espaço cultural com propostas que misturavam improviso, trocas com convidados e um clima descontraído. A proposta do encerramento mantém a tônica dos encontros anteriores, reunindo nomes da cena local em um formato que privilegia a escuta atenta e a valorização da cultura pernambucana.

Os ingressos para o evento contam com cobrança de couvert artístico e os lugares costumam preencher rapidamente devido à capacidade intimista do local.

Serviço

