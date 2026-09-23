Projeto "Quinta Black" retorna à noite do Recife Antigo com edição especial

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Ícone da cena noturna recifense nos anos 2000, o projeto de Hip Hop e Black Music resgata sua essência em evento nesta quinta-feira no Hidden Recife

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Quem viveu a noite de Recife nos anos 2000 certamente guarda lembranças de um dos projetos mais emblemáticos da cidade. A Quinta Black retorna nesta quinta-feira (24), a partir das 19h, ao circuito cultural da capital pernambucana, ocupando o casarão histórico do Hidden Recife, no Bairro do Recife.

Conhecido por unir música de qualidade e pistas lotadas, o projeto volta com o objetivo de resgatar a atmosfera focada em Hip Hop, R&B e Black Music. Com discotecagem comandada pelo DJ Cabuzz, a festa busca conectar gerações, oferecendo um reencontro para os frequentadores da época e apresentando a proposta ao público jovem.

Arte e gastronomia no casarão histórico



Além da experiência musical, a estrutura do Hidden Recife integra múltiplos elementos artísticos. O público que comparecer ao local poderá conferir uma exposição de arte montada na casa e desfrutar de opções gastronômicas.

Nesta semana, o cardápio especial conta com criações assinadas pela chef Kácia Nogueira. A iniciativa reforça a proposta do espaço de ocupar e ressignificar patrimônios arquitetônicos da cidade por meio de intervenções culturais temporárias.

Serviço

