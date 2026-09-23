Halloween da Pabllo desembarca no Recife com show inédito no Classic Hall
Pela primeira vez no Nordeste, evento temático traz o conceito "Circo dos Horrores" e repertório com faixas do novo álbum da artista.
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O Recife vai receber pela primeira vez o "Halloween da Pabllo", festa comandada por Pabllo Vittar que aterrissa no palco do Classic Hall no dia 23 de outubro. Criado em 2009 em São Paulo e transformado em turnê no ano passado, o projeto inédito na capital pernambucana integra um circuito nacional que também passará por Natal.
Com o tema "Circo dos Horrores", a turnê de 2026 conta com figurinos e cenografia exclusivos. Além de clássicos da trajetória da artista, o repertório do show trará ao vivo as novidades de "LOST IN LUST", sétimo álbum da carreira da cantora, com lançamento marcado para o dia 1º de outubro nas plataformas digitais.
"O Halloween deste ano será bem especial porque estou levando a festa para algumas cidades pela primeira vez. Os shows serão no mês de lançamento do meu próximo álbum e algumas músicas dele entram no setlist das apresentações. Vai ser incrível!", conta Pabllo Vittar.
A nova produção discográfica reúne um time de composição e produção integralmente formado por profissionais da comunidade LGBTQIAPN+. Explorando sonoridades que transitam entre a dance music, o pop e vertentes da música eletrônica, o disco conta com letras em inglês e espanhol, antecipado por parcerias com nomes como Urias e Villano Antillano.
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Rota nacional e circulação
A agenda de shows do projeto passa por cinco capitais ao longo do mês de outubro. A largada acontece no dia 3 na Vibra São Paulo, seguida por passagens na Fly 51, em Porto Alegre, no dia 17; no Classic Hall, em Olinda/Recife, no dia 23; e no Teatro Riachuelo, em Natal, no dia 24. O encerramento da temporada ocorre no dia 31 de outubro na Serraria Souza Pinto, em Belo Horizonte.
Serviço
- Halloween da Pabllo no Recife
- Data: 23 de outubro de 2026
- Horário: Abertura da casa às 21h, com show previsto para as 23h
- Local: Classic Hall (Av. Agamenon Magalhães, s/n - Olinda)
- Ingressos: A partir de R$ 130, disponíveis na plataforma Uhuu.com
- Classificação etária: 18 anos