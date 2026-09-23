Halloween da Pabllo desembarca no Recife com show inédito no Classic Hall

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Pela primeira vez no Nordeste, evento temático traz o conceito "Circo dos Horrores" e repertório com faixas do novo álbum da artista.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Recife vai receber pela primeira vez o "Halloween da Pabllo", festa comandada por Pabllo Vittar que aterrissa no palco do Classic Hall no dia 23 de outubro. Criado em 2009 em São Paulo e transformado em turnê no ano passado, o projeto inédito na capital pernambucana integra um circuito nacional que também passará por Natal.

Com o tema "Circo dos Horrores", a turnê de 2026 conta com figurinos e cenografia exclusivos. Além de clássicos da trajetória da artista, o repertório do show trará ao vivo as novidades de "LOST IN LUST", sétimo álbum da carreira da cantora, com lançamento marcado para o dia 1º de outubro nas plataformas digitais.

"O Halloween deste ano será bem especial porque estou levando a festa para algumas cidades pela primeira vez. Os shows serão no mês de lançamento do meu próximo álbum e algumas músicas dele entram no setlist das apresentações. Vai ser incrível!", conta Pabllo Vittar.

A nova produção discográfica reúne um time de composição e produção integralmente formado por profissionais da comunidade LGBTQIAPN+. Explorando sonoridades que transitam entre a dance music, o pop e vertentes da música eletrônica, o disco conta com letras em inglês e espanhol, antecipado por parcerias com nomes como Urias e Villano Antillano.

Rota nacional e circulação



A agenda de shows do projeto passa por cinco capitais ao longo do mês de outubro. A largada acontece no dia 3 na Vibra São Paulo, seguida por passagens na Fly 51, em Porto Alegre, no dia 17; no Classic Hall, em Olinda/Recife, no dia 23; e no Teatro Riachuelo, em Natal, no dia 24. O encerramento da temporada ocorre no dia 31 de outubro na Serraria Souza Pinto, em Belo Horizonte.

Serviço

