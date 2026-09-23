Flávio Andradde retorna ao Recife com a comédia Toda Cidade Tem em única apresentação em outubro

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Flávio Andradde volta ao Recife com a comédia Toda Cidade Tem, que reúne personagens e situações do cotidiano em apresentação única

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Após sua passagem pela capital pernambucana com o sucesso do show Como Sobreviver à Própria Família, o humorista pernambucano Flávio Andradde retorna ao Recife com a comédia Toda Cidade Tem. O espetáculo será apresentado no dia 23 de outubro, às 20h30, no Teatro Boa Vista.

A peça é um compilado de esquetes que transforma situações da vida cotidiana em comédia. Com diferentes personagens, Flávio Andradde explora situações comuns e peculiaridades que fazem parte do dia a dia dos brasileiros.

Flávio Andrade - Créditos: Fernando Duarte

No roteiro, aparecem desde a fofoca de bairro até personagens que marcam a rotina das cidades. Histórias e situações encontradas em diferentes lugares do país são utilizadas como ponto de partida para as passagens interpretadas pelo humorista.

O Recife é o ponto de partida da montagem, que começa com uma paródia da canção Recife, Minha Cidade, do saudoso Reginaldo Rossi. Apesar da referência à capital pernambucana, as histórias apresentadas no palco buscam retratar situações com as quais o público de diferentes regiões pode se identificar.

Assim, o espetáculo leva o Recife ao palco a partir de um olhar irreverente, enquanto apresenta histórias capazes de criar identificação com o público de diferentes partes do país.

A cada apresentação, Flávio Andradde também promete novidades e surpresas para os espectadores, mantendo elementos inesperados ao longo da peça.

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