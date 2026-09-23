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Festival No Ar Coquetel Molotov divulga line-up completo da 23ª edição com mais de 25 atrações

Tradicional festival recifense ocupa o campus da UFPE em novembro com mais de doze horas de programação, encontros inéditos e nomes centrais da música

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 23/09/2026 às 15:27
Festival acontece no dia 28 de novembro, no Campus da UFPE, com mais de 25 atrações distribuídas em três palcos
Festival acontece no dia 28 de novembro, no Campus da UFPE, com mais de 25 atrações distribuídas em três palcos - Hannah Carvalho

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A 23ª edição do Festival No Ar Coquetel Molotov divulgou sua programação completa para o dia 28 de novembro, reunindo mais de 25 atrações distribuídas em três palcos no Campus da UFPE, no Recife. Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, o evento aposta na conexão entre diferentes gerações e cenas musicais do Brasil e do exterior ao longo de mais de doze horas de atividades.

O line-up reúne nomes consagrados da música brasileira, como Azymuth, Fernanda Abreu, Cidadão Instigado, Karol Conká e Boogarins, ao lado de expoentes da cena contemporânea como Major RD, Bia Soull, NandaTsunami, O Kannalha e Katy da Voz & As Abusadas. A curadoria também abre espaço para a produção pernambucana com apresentações de Bruxos de Nadí, Ego Eris, Tropa do Jamal, Reggae Pelo Reggae, UANA, Zé do Cão, Destalado e o centenário Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas de Olinda.

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Entre os destaques internacionais, o festival recebe as estreias no Brasil da artista estadunidense D’Leesa e da cantora neerlandesa Naaz. A programação também conta com a apresentação do produtor norte-americano MikeQ em um encontro especial com o Ballroom PE. As apresentações ocorrem nos palcos CQTL MLTV, Concha Acústica e Palco KMKAZE, este último dedicado à música eletrônica e às culturas de pista.

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Trajetória e plataforma de negócios

Para a diretora do festival, Ana Garcia, a programação traduz o papel histórico do evento como espaço de descoberta e encontro. “Desde 2004, o festival continua curioso e atento ao que está surgindo. O Coquetel sempre foi um lugar de descoberta, de apostar em artistas antes de eles estarem em todos os lugares. Nesta edição, a gente reúne diferentes gerações, cenas e territórios, criando uma experiência em que o público pode circular entre três palcos, descobrir novos sons, reencontrar artistas importantes e sentir que o Recife segue sendo um território fundamental para a música brasileira contemporânea”, afirma.

Além dos shows, a agenda do evento integra o Coquetel Molotov Negócios, realizado de 25 a 27 de novembro no Recife Antigo. A programação gratuita reúne debates, workshops e pitchings com artistas locais voltados à troca de experiências entre profissionais do mercado fonográfico e de eventos. O festival também mantém iniciativas de acessibilidade, inclusão e sustentabilidade, incluindo ações de acolhimento e o protocolo Lixo Zero.

Serviço

  • 23º Festival No Ar Coquetel Molotov
  • Data: 28 de novembro de 2026
  • Horário: A partir das 15h
  • Local: Campus da UFPE
  • Endereço: Avenida Prof. Moraes Rego, nº 1235, Cidade Universitária, Recife (PE)
  • Ingressos: A partir de R$ 95, à venda na plataforma Shotgun e na venda física na Casa Moinho (Rua do Futuro, nº 177, Graças, Recife)

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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