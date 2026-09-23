Festival No Ar Coquetel Molotov divulga line-up completo da 23ª edição com mais de 25 atrações

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Tradicional festival recifense ocupa o campus da UFPE em novembro com mais de doze horas de programação, encontros inéditos e nomes centrais da música

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A 23ª edição do Festival No Ar Coquetel Molotov divulgou sua programação completa para o dia 28 de novembro, reunindo mais de 25 atrações distribuídas em três palcos no Campus da UFPE, no Recife. Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, o evento aposta na conexão entre diferentes gerações e cenas musicais do Brasil e do exterior ao longo de mais de doze horas de atividades.

O line-up reúne nomes consagrados da música brasileira, como Azymuth, Fernanda Abreu, Cidadão Instigado, Karol Conká e Boogarins, ao lado de expoentes da cena contemporânea como Major RD, Bia Soull, NandaTsunami, O Kannalha e Katy da Voz & As Abusadas. A curadoria também abre espaço para a produção pernambucana com apresentações de Bruxos de Nadí, Ego Eris, Tropa do Jamal, Reggae Pelo Reggae, UANA, Zé do Cão, Destalado e o centenário Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas de Olinda.

Entre os destaques internacionais, o festival recebe as estreias no Brasil da artista estadunidense D’Leesa e da cantora neerlandesa Naaz. A programação também conta com a apresentação do produtor norte-americano MikeQ em um encontro especial com o Ballroom PE. As apresentações ocorrem nos palcos CQTL MLTV, Concha Acústica e Palco KMKAZE, este último dedicado à música eletrônica e às culturas de pista.

Trajetória e plataforma de negócios



Para a diretora do festival, Ana Garcia, a programação traduz o papel histórico do evento como espaço de descoberta e encontro. “Desde 2004, o festival continua curioso e atento ao que está surgindo. O Coquetel sempre foi um lugar de descoberta, de apostar em artistas antes de eles estarem em todos os lugares. Nesta edição, a gente reúne diferentes gerações, cenas e territórios, criando uma experiência em que o público pode circular entre três palcos, descobrir novos sons, reencontrar artistas importantes e sentir que o Recife segue sendo um território fundamental para a música brasileira contemporânea”, afirma.

Além dos shows, a agenda do evento integra o Coquetel Molotov Negócios, realizado de 25 a 27 de novembro no Recife Antigo. A programação gratuita reúne debates, workshops e pitchings com artistas locais voltados à troca de experiências entre profissionais do mercado fonográfico e de eventos. O festival também mantém iniciativas de acessibilidade, inclusão e sustentabilidade, incluindo ações de acolhimento e o protocolo Lixo Zero.

Serviço

