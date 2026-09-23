Festival Alterna Olinda 2026 reúne nomes da música cristã na orla da cidade

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Orla de Olinda recebe maratona de shows cristãos com atrações nacionais e locais, além de programação especial voltada para as famílias.

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O Festival Alterna Olinda 2026 agita a orla da cidade no próximo dia 26 de setembro, reunindo grandes atrações da música cristã em uma programação que se estende por toda a tarde e noite. O evento é realizado na Praça Duque de Caxias, trecho conhecido como Praia do Quartel, com início marcado para as 15h30 e encerramento previsto para as 23h30.

Atrações e programação para toda a família

O público que comparecer à orla poderá acompanhar apresentações de diferentes artistas e bandas do segmento religioso. A abertura da tarde fica por conta do DJ Blay, que recepciona os espectadores.

Em seguida, o palco recebe Tiago Netto e Banda, Emily Louise, Adrielly Silva e Ricardo Sorriso, que conta com a participação especial de Suellen Cruz. A grade de shows também traz apresentações de Anderson Batista, Soraya Moraes e Banda Morada. Além da música voltada para o público geral, o festival preparou uma programação especial para as crianças, com a participação do Ministério Infantil Tia Adinha e sua Turma, ampliando o perfil do evento para reunir toda a família.

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