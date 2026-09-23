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Festival Alterna Olinda 2026 reúne nomes da música cristã na orla da cidade

Orla de Olinda recebe maratona de shows cristãos com atrações nacionais e locais, além de programação especial voltada para as famílias.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 23/09/2026 às 9:46
Evento acontece na Praia do Quartel a partir das 15h30
Evento acontece na Praia do Quartel a partir das 15h30 - Google Stret View

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O Festival Alterna Olinda 2026 agita a orla da cidade no próximo dia 26 de setembro, reunindo grandes atrações da música cristã em uma programação que se estende por toda a tarde e noite. O evento é realizado na Praça Duque de Caxias, trecho conhecido como Praia do Quartel, com início marcado para as 15h30 e encerramento previsto para as 23h30.

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Atrações e programação para toda a família

O público que comparecer à orla poderá acompanhar apresentações de diferentes artistas e bandas do segmento religioso. A abertura da tarde fica por conta do DJ Blay, que recepciona os espectadores.

Em seguida, o palco recebe Tiago Netto e Banda, Emily Louise, Adrielly Silva e Ricardo Sorriso, que conta com a participação especial de Suellen Cruz. A grade de shows também traz apresentações de Anderson Batista, Soraya Moraes e Banda Morada. Além da música voltada para o público geral, o festival preparou uma programação especial para as crianças, com a participação do Ministério Infantil Tia Adinha e sua Turma, ampliando o perfil do evento para reunir toda a família.

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Serviço

  • Festival Alterna Olinda 2026
  • Data: 26 de setembro
  • Horário: A partir das 15h30 (término previsto para 23h30)
  • Local: Praia do Quartel (próximo à Praça Duque de Caxias, Av. Ministro Marcos Freire), Olinda

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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