Festival Alterna Olinda 2026 reúne nomes da música cristã na orla da cidade
Orla de Olinda recebe maratona de shows cristãos com atrações nacionais e locais, além de programação especial voltada para as famílias.
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O Festival Alterna Olinda 2026 agita a orla da cidade no próximo dia 26 de setembro, reunindo grandes atrações da música cristã em uma programação que se estende por toda a tarde e noite. O evento é realizado na Praça Duque de Caxias, trecho conhecido como Praia do Quartel, com início marcado para as 15h30 e encerramento previsto para as 23h30.
Atrações e programação para toda a família
O público que comparecer à orla poderá acompanhar apresentações de diferentes artistas e bandas do segmento religioso. A abertura da tarde fica por conta do DJ Blay, que recepciona os espectadores.
Em seguida, o palco recebe Tiago Netto e Banda, Emily Louise, Adrielly Silva e Ricardo Sorriso, que conta com a participação especial de Suellen Cruz. A grade de shows também traz apresentações de Anderson Batista, Soraya Moraes e Banda Morada. Além da música voltada para o público geral, o festival preparou uma programação especial para as crianças, com a participação do Ministério Infantil Tia Adinha e sua Turma, ampliando o perfil do evento para reunir toda a família.
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Serviço
- Festival Alterna Olinda 2026
- Data: 26 de setembro
- Horário: A partir das 15h30 (término previsto para 23h30)
- Local: Praia do Quartel (próximo à Praça Duque de Caxias, Av. Ministro Marcos Freire), Olinda