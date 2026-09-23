Espetáculo aborda deslocamento forçado em apresentações gratuitas no Recife
Montagem da multiartista Gabi Holanda ocupa o Teatro Hermilo Borba Filho nos dias 26 e 27 de setembro com recursos de acessibilidade.
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O Teatro Hermilo Borba Filho, no Recife, recebe nos dias 26 e 27 de setembro as apresentações do espetáculo "Quando o Chão vira Céu", concebido pela multiartista Gabi Holanda. A montagem tem entrada gratuita e aborda a relação entre corpo e território a partir de reflexões sobre deslocamento forçado.
Em cena, a obra utiliza pedras como elementos de investigação simbólica e política. A narrativa estabelece conexões com as realidades dos municípios pernambucanos de Itacuruba e Olinda, contextos marcados por transformações históricas e conflitos socioambientais.
Investigação corporal e memória
A proposta cênica articula movimento, corpo e matéria para discutir pertencimento e resistência diante de mudanças impostas a comunidades. O trabalho busca evidenciar como esses grupos lidam com processos de deslocamento e reinventam formas de sobrevivência.
Serviço
- Quando o Chão vira Céu
- Datas: 26 e 27 de setembro
- Horários: 19h (dia 26) e 17h (dia 27)
- Local: Teatro Hermilo Borba Filho - Recife
- Entrada: Gratuita
- Classificação: Livre
- Acessibilidade: Sessões com audiodescrição e tradução em Libras