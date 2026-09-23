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Espetáculo aborda deslocamento forçado em apresentações gratuitas no Recife

Montagem da multiartista Gabi Holanda ocupa o Teatro Hermilo Borba Filho nos dias 26 e 27 de setembro com recursos de acessibilidade.

Por Bianca Tavares Publicado em 23/09/2026 às 14:45
Quando o Chão Vira Céu
Quando o Chão Vira Céu - Iale Lima

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O Teatro Hermilo Borba Filho, no Recife, recebe nos dias 26 e 27 de setembro as apresentações do espetáculo "Quando o Chão vira Céu", concebido pela multiartista Gabi Holanda. A montagem tem entrada gratuita e aborda a relação entre corpo e território a partir de reflexões sobre deslocamento forçado.

Em cena, a obra utiliza pedras como elementos de investigação simbólica e política. A narrativa estabelece conexões com as realidades dos municípios pernambucanos de Itacuruba e Olinda, contextos marcados por transformações históricas e conflitos socioambientais.

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Investigação corporal e memória

A proposta cênica articula movimento, corpo e matéria para discutir pertencimento e resistência diante de mudanças impostas a comunidades. O trabalho busca evidenciar como esses grupos lidam com processos de deslocamento e reinventam formas de sobrevivência.

Serviço

  • Quando o Chão vira Céu
  • Datas: 26 e 27 de setembro
  • Horários: 19h (dia 26) e 17h (dia 27)
  • Local: Teatro Hermilo Borba Filho - Recife
  • Entrada: Gratuita
  • Classificação: Livre
  • Acessibilidade: Sessões com audiodescrição e tradução em Libras

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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