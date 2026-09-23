fechar
Agenda | Notícia

Corrida exclusiva para mulheres movimenta o Shopping Recife neste domingo

Etapa pernambucana do circuito voltado ao bem-estar e autocuidado reúne 1,5 mil participantes em percurso de 5 km com vagas esgotadas antecipadamente

Por Bianca Tavares Publicado em 23/09/2026 às 9:48
Corrida Granado Pink Recife 2026 reúne 1,5 mil mulheres no Shopping Recife neste domingo (27)
Corrida Granado Pink Recife 2026 reúne 1,5 mil mulheres no Shopping Recife neste domingo (27) - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Shopping Recife recebe neste domingo (27) a etapa pernambucana da Corrida Granado Pink 2026. O evento esportivo reúne 1,5 mil mulheres em uma manhã voltada à saúde, ao esporte e ao autocuidado, com percurso de 5 km que pode ser concluído tanto em ritmo de corrida quanto de caminhada. Com todas as inscrições esgotadas de forma antecipada, a programação tem largada prevista para as 6h na arena montada no centro de compras.

Após cruzarem a linha de chegada, as participantes encontram uma estrutura temática com serviços de massagem, esmaltação de unhas, sorteios e ativações interativas. “Chegar a Recife com todas as vagas esgotadas é a prova de que a nossa proposta de unir o esporte ao autocuidado encontrou eco na energia das pernambucanas. Preparamos uma manhã marcante para celebrar a força, a saúde e o bem-estar de cada uma das 1,5 mil mulheres que vão colorir a nossa arena neste domingo”, destaca Higo Lopes, gerente de Marketing da Granado.

Leia Também

Premiação e sustentabilidade na reta final do circuito

As cinco atletas mais rápidas na categoria geral recebem troféus e kits com produtos e brindes especiais ao final da prova, enquanto todas as concluintes ganham a medalha oficial de participação. A etapa recifense integra a reta final do circuito nacional de 2026, que já passou por São Paulo, Porto Alegre e Fortaleza antes de seguir para o encerramento da temporada no Rio de Janeiro, em outubro.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O evento também mantém a certificação Lixo Zero, que assegura o destino correto de mais de 90% dos resíduos gerados por meio de reciclagem e compostagem. Antes da prova, a entrega dos kits ocorre na sexta-feira (25) e no sábado (26) em um espaço exclusivo no Shopping Recife, reunindo itens como camiseta temática, ecobag, squeeze e produtos de cuidados pessoais.

Serviço

  • Evento: Corrida Granado Pink Recife 2026
  • Data: 27 de agosto de 2026
  • Local: Shopping Recife (Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem)
  • Horário de largada: 6h
  • Percurso: 5 km (corrida ou caminhada)

Leia também

Corrida do Bob Esponja estreia em Pernambuco com etapa no Shopping Guararapes
corrida

Corrida do Bob Esponja estreia em Pernambuco com etapa no Shopping Guararapes
Corrida chegando! Natura Kaiak desembarca no Recife para Etapa do ASICS Run Challenge
agenda

Corrida chegando! Natura Kaiak desembarca no Recife para Etapa do ASICS Run Challenge

Compartilhe

Tags

Imagem de Bianca Tavares

Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

Siga Bianca Tavares