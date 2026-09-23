Corrida exclusiva para mulheres movimenta o Shopping Recife neste domingo

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Etapa pernambucana do circuito voltado ao bem-estar e autocuidado reúne 1,5 mil participantes em percurso de 5 km com vagas esgotadas antecipadamente

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O Shopping Recife recebe neste domingo (27) a etapa pernambucana da Corrida Granado Pink 2026. O evento esportivo reúne 1,5 mil mulheres em uma manhã voltada à saúde, ao esporte e ao autocuidado, com percurso de 5 km que pode ser concluído tanto em ritmo de corrida quanto de caminhada. Com todas as inscrições esgotadas de forma antecipada, a programação tem largada prevista para as 6h na arena montada no centro de compras.

Após cruzarem a linha de chegada, as participantes encontram uma estrutura temática com serviços de massagem, esmaltação de unhas, sorteios e ativações interativas. “Chegar a Recife com todas as vagas esgotadas é a prova de que a nossa proposta de unir o esporte ao autocuidado encontrou eco na energia das pernambucanas. Preparamos uma manhã marcante para celebrar a força, a saúde e o bem-estar de cada uma das 1,5 mil mulheres que vão colorir a nossa arena neste domingo”, destaca Higo Lopes, gerente de Marketing da Granado.

Premiação e sustentabilidade na reta final do circuito

As cinco atletas mais rápidas na categoria geral recebem troféus e kits com produtos e brindes especiais ao final da prova, enquanto todas as concluintes ganham a medalha oficial de participação. A etapa recifense integra a reta final do circuito nacional de 2026, que já passou por São Paulo, Porto Alegre e Fortaleza antes de seguir para o encerramento da temporada no Rio de Janeiro, em outubro.

O evento também mantém a certificação Lixo Zero, que assegura o destino correto de mais de 90% dos resíduos gerados por meio de reciclagem e compostagem. Antes da prova, a entrega dos kits ocorre na sexta-feira (25) e no sábado (26) em um espaço exclusivo no Shopping Recife, reunindo itens como camiseta temática, ecobag, squeeze e produtos de cuidados pessoais.

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