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Comunidade quilombola de Camaragibe recebe batalha feminina de Hip Hop

Com programação gratuita nesta sexta-feira (25), o Quilombo do Catucá debate agroecologia e saberes ancestrais antes de sediar a Batalha dos Camarás.

Por Bianca Tavares Publicado em 23/09/2026 às 15:21
Programação gratuita reúne agroecologia, rodas de diálogo e batalha feminina de rimas nesta sexta-feira (25), das 13h às 18h, no Centro Cultural Quilombo do Catucá, com inscrições pela internet
Programação gratuita reúne agroecologia, rodas de diálogo e batalha feminina de rimas nesta sexta-feira (25), das 13h às 18h, no Centro Cultural Quilombo do Catucá, com inscrições pela internet - Divulgação

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O Centro Cultural Quilombo do Catucá, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, recebe nesta sexta-feira (25) a ação formativa "Vozes da Terra: Mulheres, Povos Indígenas e Meio Ambiente". O evento gratuito reúne rodas de diálogo, apresentações artísticas e uma edição especial da Batalha dos Camarás voltada à valorização da presença feminina no Hip Hop.

A iniciativa é realizada pelo Comitê de Cultura em Pernambuco — formado pelas Organizações da Sociedade Civil AFAV, Cores do Amanhã e Associação Estação da Cultura — com incentivo do Ministério da Cultura e do Governo Federal. O encontro também promove uma campanha solidária de arrecadação de brinquedos e roupas para a festa de Dia das Crianças da comunidade, marcada para outubro.

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Debates e saberes ancestrais

A programação começa às 13h com uma abertura conduzida pela artista pernambucana Melusa, que apresenta sua produção poética e literária ao público. Na sequência, a partir das 13h30, o espaço abriga rodas de diálogo focadas em meio ambiente, alimentação e sustentabilidade.

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As conversas contam com a participação da educadora popular e militante Moabia de Oyá e da estudante de Gastronomia Nataly Moana, que aborda práticas de agroecologia, culinária ancestral e o aproveitamento integral dos alimentos. As inscrições para acompanhar as atividades são gratuitas e devem ser realizadas previamente pela internet, por meio do perfil oficial do comitê no Instagram.

Hip Hop e improviso no encerramento

A partir das 18h, o encerramento da agenda fica por conta da Batalha dos Camarás – Edição Mana Vs Mana. O formato coloca MCs frente a frente para disputas de improviso baseadas em versos, batidas e rimas sobre temas variados.

Opoetry e a força feminina da cultura urbana ocupam o território quilombola com as participações das artistas Dith MC, Itasy Uru’ku, N.I.X Machine, Lety, Gerlaine Ferreira, Majesgabi e Jade Danda. A condução da batalha será realizada por Rebheka Quintão. O Hip Hop, reconhecido pelo Governo Federal como manifestação da cultura nacional em 2023, engloba elementos como rap, breaking, grafite e batalhas de rima.

Serviço

  • Vozes da Terra: Mulheres, Povos Indígenas e Meio Ambiente
  • Quando: Sexta-feira, 25 de setembro de 2026, a partir das 13h
  • Onde: Centro Cultural Quilombo do Catucá
  • Endereço: Rua Ana Alves, nº 443, Viana, Camaragibe (PE)
  • Inscrições: Gratuitas, disponíveis na página do Instagram do Comitê de Cultura em Pernambuco e por formulário online.

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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