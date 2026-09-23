Bruno Oliveira transforma mais de duas décadas de experiência nos bastidores da música em curso profissional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Três nomes com longa trajetória no mercado musical unem forças em nova formação voltada para preparar artistas para os desafios além da técnica vocal.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Com mais de duas décadas dedicadas aos bastidores da música, Bruno Oliveira atuou como arranjador, preparador e diretor vocal, desenvolvendo vozes e performances de diferentes artistas. Agora, ele divide a experiência com Gina Garcia e Daniele Carmo no lançamento de "Por Trás do Brilho", um projeto formativo criado para atender às demandas práticas que vão além do canto.

A proposta do trio parte da premissa de que a excelência técnica é apenas uma parte do caminho para quem deseja se profissionalizar na área. A grade curricular foi estruturada para abranger desde o preparo físico da voz e os cuidados essenciais até a compreensão musical aprofundada e o funcionamento prático do mercado de trabalho.

Módulos e formatos de acesso



Dividida em sete módulos que somam 31 aulas, a formação aborda temas como fisiologia vocal, percepção musical, harmonia, escalas, timbragem e formação de naipe. O conteúdo também detalha a rotina da profissão, incluindo postura em estúdio e no palco, ética, contratação, gestão de agenda, definição de cachês e posicionamento comercial.

O encerramento do curso conta com um módulo focado em planejamento de carreira e estabelecimento de metas. Os interessados podem escolher entre três modalidades: o Curso Base, que oferece as 31 aulas e materiais de apoio; a modalidade Acompanhamento, que inclui sessões quinzenais ao vivo pela internet; e a Experiência VIP, que assegura uma mentoria individual com o trio.

As inscrições abrem nesta quinta-feira (24), com valores iniciais de R$ 397 e opção de parcelamento em até 12 vezes.