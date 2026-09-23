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Bruno Oliveira transforma mais de duas décadas de experiência nos bastidores da música em curso profissional

Três nomes com longa trajetória no mercado musical unem forças em nova formação voltada para preparar artistas para os desafios além da técnica vocal.

Por Bianca Tavares Publicado em 23/09/2026 às 11:22
Gina Garcia, Bruno Oliveira e Daniele Carmo ministram curso Por Trás do Brilho
Gina Garcia, Bruno Oliveira e Daniele Carmo ministram curso Por Trás do Brilho - avlismarcos

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Com mais de duas décadas dedicadas aos bastidores da música, Bruno Oliveira atuou como arranjador, preparador e diretor vocal, desenvolvendo vozes e performances de diferentes artistas. Agora, ele divide a experiência com Gina Garcia e Daniele Carmo no lançamento de "Por Trás do Brilho", um projeto formativo criado para atender às demandas práticas que vão além do canto.

A proposta do trio parte da premissa de que a excelência técnica é apenas uma parte do caminho para quem deseja se profissionalizar na área. A grade curricular foi estruturada para abranger desde o preparo físico da voz e os cuidados essenciais até a compreensão musical aprofundada e o funcionamento prático do mercado de trabalho.

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Módulos e formatos de acesso

Dividida em sete módulos que somam 31 aulas, a formação aborda temas como fisiologia vocal, percepção musical, harmonia, escalas, timbragem e formação de naipe. O conteúdo também detalha a rotina da profissão, incluindo postura em estúdio e no palco, ética, contratação, gestão de agenda, definição de cachês e posicionamento comercial.

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O encerramento do curso conta com um módulo focado em planejamento de carreira e estabelecimento de metas. Os interessados podem escolher entre três modalidades: o Curso Base, que oferece as 31 aulas e materiais de apoio; a modalidade Acompanhamento, que inclui sessões quinzenais ao vivo pela internet; e a Experiência VIP, que assegura uma mentoria individual com o trio.

As inscrições abrem nesta quinta-feira (24), com valores iniciais de R$ 397 e opção de parcelamento em até 12 vezes.

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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