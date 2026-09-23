BaianaSystem convida Cannibal e Mãe Beth de Oxum no MIMO Olinda: veja a programação completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Exclusivo: O aguardado show do BaianaSystem no Festival MIMO Olinda acaba de ganhar participações de peso.

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Há alguns anos, o BaianaSystem cruza o país com a turnê “Nossa Cultura em Primeiro Lugar”, uma experiência que se transforma a cada cidade graças às trocas com músicos, mestres e manifestações locais que alimentam as matrizes e criações do grupo.

Diretamente do Rock in Rio, a caravana desembarca em Olinda nesta sexta-feira (25). Para o coletivo, a cidade é um universo mágico de referências marcantes: a banda nasceu inspirada pelo movimento manguebit, que conectou a cultura local ao cosmopolitismo global e redefiniu o olhar do mundo sobre o regionalismo brasileiro.

Além do manguebit, Olinda transborda o imaginário da cultura popular que inspira o DNA do Baiana, refletido em seus bonecos, máscaras e em tudo o que brota nas ruas, becos e terreiros.

É justamente de um desses terreiros que vem uma das grandes atrações da noite. Ialorixá e mestra coquista, Mãe Beth de Oxum levou o Coco de Umbigada do quintal de sua casa, em Guadalupe, para as ruas — transformando a roda em uma extensão da percussão e fortalecendo a autoestima de quem faz a cultura popular olindense.

Representando outra vertente dessa mesma força, Cannibal — vocalista e baixista do Devotos — traz toda a energia e a pujança do punk rock do Alto José do Pinho, um morro de efervescência cultural que também é berço do maracatu, do afoxé e do samba.

É esse cruzamento de identidades, que vai do chão do terreiro ao punk do morro, que dita o tom do show do BaianaSystem em Olinda, guiado pelo lema que dá nome à turnê.

BaianaSystem - Cartaxo

PROGRAMAÇÃO COMPLETA — PRAÇA DO CARMO



Sexta-feira, 25/9

20h30 — Samba de Coco Raízes de Arcoverde

22h00 — Capicua

00h00 — BaianaSystem (com participações de Mãe Beth de Oxum e Cannibal)

Sábado, 26/9

19h30 — Alice Caymmi

21h00 — Ferro Gaita

22h30 — Tinariwen

00h20 — DJ Reborn

Domingo, 27/9

20h00 — Nação Zumbi Sinfônico — 30 Anos de Afrociberdelia

22h00 — Tiken Jah Fakoly