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BaianaSystem convida Cannibal e Mãe Beth de Oxum no MIMO Olinda: veja a programação completa

Exclusivo: O aguardado show do BaianaSystem no Festival MIMO Olinda acaba de ganhar participações de peso.

Por Bianca Tavares Publicado em 23/09/2026 às 15:40
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Há alguns anos, o BaianaSystem cruza o país com a turnê “Nossa Cultura em Primeiro Lugar”, uma experiência que se transforma a cada cidade graças às trocas com músicos, mestres e manifestações locais que alimentam as matrizes e criações do grupo.

Diretamente do Rock in Rio, a caravana desembarca em Olinda nesta sexta-feira (25). Para o coletivo, a cidade é um universo mágico de referências marcantes: a banda nasceu inspirada pelo movimento manguebit, que conectou a cultura local ao cosmopolitismo global e redefiniu o olhar do mundo sobre o regionalismo brasileiro.

Além do manguebit, Olinda transborda o imaginário da cultura popular que inspira o DNA do Baiana, refletido em seus bonecos, máscaras e em tudo o que brota nas ruas, becos e terreiros.

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É justamente de um desses terreiros que vem uma das grandes atrações da noite. Ialorixá e mestra coquista, Mãe Beth de Oxum levou o Coco de Umbigada do quintal de sua casa, em Guadalupe, para as ruas — transformando a roda em uma extensão da percussão e fortalecendo a autoestima de quem faz a cultura popular olindense.

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Representando outra vertente dessa mesma força, Cannibal — vocalista e baixista do Devotos — traz toda a energia e a pujança do punk rock do Alto José do Pinho, um morro de efervescência cultural que também é berço do maracatu, do afoxé e do samba.

É esse cruzamento de identidades, que vai do chão do terreiro ao punk do morro, que dita o tom do show do BaianaSystem em Olinda, guiado pelo lema que dá nome à turnê.

Cartaxo
BaianaSystem - Cartaxo

PROGRAMAÇÃO COMPLETA — PRAÇA DO CARMO

Sexta-feira, 25/9

20h30 — Samba de Coco Raízes de Arcoverde

22h00 — Capicua

00h00 — BaianaSystem (com participações de Mãe Beth de Oxum e Cannibal)

Sábado, 26/9

19h30 — Alice Caymmi

21h00 — Ferro Gaita

22h30 — Tinariwen

00h20 — DJ Reborn

Domingo, 27/9

20h00 — Nação Zumbi Sinfônico — 30 Anos de Afrociberdelia

22h00 — Tiken Jah Fakoly

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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