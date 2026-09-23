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After Samba Makossa movimenta Olinda com 2 noites de festa

O Largo do Amparo, em Olinda, recebe nesta sexta-feira (25) e sábado (26) o After Samba Makossa, festa que une raízes musicais e pista.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 23/09/2026 às 17:48
DJ Rimas Inc, DJ Infa Vermelho, DJ Phino, DJ BrendB, DJ Damata e DJ Makeda
DJ Rimas Inc, DJ Infa Vermelho, DJ Phino, DJ BrendB, DJ Damata e DJ Makeda - Divulgação

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Com início marcado para as 23h na Casa Tu Vens, o evento independente funciona como uma extensão da programação musical na cidade. A concepção e a curadoria são assinadas pelo produtor Leonardo Antunes, que reúne sonoridades da diáspora africana, grooves urbanos e vertentes eletrônicas contemporâneas através de seis DJs divididos igualmente entre as duas noites de apresentação.

O nome do projeto remete à faixa de Chico Science & Nação Zumbi e à obra do camaronês Manu Dibango, estabelecendo um diálogo entre referências locais e globais. "É sempre um momento especial para os amantes da música. Um festival do porte e do refinamento musical do MIMO repercute de forma positiva na cena noturna, em especial em Olinda, onde a cultura é viva e pulsante. A conexão entre os DJs, a Casa Tu Vens e o público contribui para uma Olinda que respira música", afirma Leonardo Antunes.

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Programação e serviço

O line-up da sexta-feira conta com as apresentações de DJ Rimas Inc, DJ Infa Vermelho e DJ Phino. Já no sábado, a pista recebe o som de DJ BrendB, DJ Damata e DJ Makeda. Os ingressos para as duas noites de festa são limitados e podem ser adquiridos de forma antecipada pela plataforma Sympla.

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Serviço:

  • Evento: After Samba Makossa
  • Datas: 25 e 26 de setembro (sexta e sábado)
  • Horário: A partir das 23h
  • Local: Casa Tu Vens (Rua do Amparo, 308, Largo do Amparo, Olinda)
  • Ingressos: Disponíveis no site Sympla

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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