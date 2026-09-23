After Samba Makossa movimenta Olinda com 2 noites de festa
O Largo do Amparo, em Olinda, recebe nesta sexta-feira (25) e sábado (26) o After Samba Makossa, festa que une raízes musicais e pista.
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Com início marcado para as 23h na Casa Tu Vens, o evento independente funciona como uma extensão da programação musical na cidade. A concepção e a curadoria são assinadas pelo produtor Leonardo Antunes, que reúne sonoridades da diáspora africana, grooves urbanos e vertentes eletrônicas contemporâneas através de seis DJs divididos igualmente entre as duas noites de apresentação.
O nome do projeto remete à faixa de Chico Science & Nação Zumbi e à obra do camaronês Manu Dibango, estabelecendo um diálogo entre referências locais e globais. "É sempre um momento especial para os amantes da música. Um festival do porte e do refinamento musical do MIMO repercute de forma positiva na cena noturna, em especial em Olinda, onde a cultura é viva e pulsante. A conexão entre os DJs, a Casa Tu Vens e o público contribui para uma Olinda que respira música", afirma Leonardo Antunes.
Programação e serviço
O line-up da sexta-feira conta com as apresentações de DJ Rimas Inc, DJ Infa Vermelho e DJ Phino. Já no sábado, a pista recebe o som de DJ BrendB, DJ Damata e DJ Makeda. Os ingressos para as duas noites de festa são limitados e podem ser adquiridos de forma antecipada pela plataforma Sympla.
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Serviço:
- Evento: After Samba Makossa
- Datas: 25 e 26 de setembro (sexta e sábado)
- Horário: A partir das 23h
- Local: Casa Tu Vens (Rua do Amparo, 308, Largo do Amparo, Olinda)
- Ingressos: Disponíveis no site Sympla