Exposição de bonsai ocupa Livraria Jaqueira no Recife Antigo com oficinas
Recife Antigo recebe, entre os dias 25 e 27/09, a terceira edição da Expo Bonsai, que traz exposição aberta e oficinas práticas para o público
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A Livraria Jaqueira, localizada no Recife Antigo, sedia a partir desta sexta-feira (25) a terceira edição da Expo Bonsai. O evento segue até o domingo (27), reunindo uma programação voltada para os entusiastas da arte milenar do cultivo de árvores miniaturizadas.
Programação e horários do evento
A exposição aberta ao público funcionará nos três dias do evento — sexta, sábado e domingo —, sempre das 11h às 20h. Além de conferir os exemplares em exibição, os visitantes interessados em aprender mais sobre a técnica poderão participar de oficinas específicas de bonsai, que acontecem no sábado e no domingo, das 17h às 19h.
Serviço
- Data: 25, 26 e 27 de setembro de 2026
- Horário: Exposição das 11h às 20h; Oficinas das 17h às 19h (sábado e domingo)
- Local: Livraria Jaqueira – Rua Madre de Deus, 110, Recife Antigo, Recife