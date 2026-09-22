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Exposição de bonsai ocupa Livraria Jaqueira no Recife Antigo com oficinas

Recife Antigo recebe, entre os dias 25 e 27/09, a terceira edição da Expo Bonsai, que traz exposição aberta e oficinas práticas para o público

Por Bianca Tavares Publicado em 22/09/2026 às 10:20
A Livraria Jaqueira do Recife Antigo recebe, a partir das 11h, a III Expo Bonsai
A Livraria Jaqueira do Recife Antigo recebe, a partir das 11h, a III Expo Bonsai - Divulgação

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A Livraria Jaqueira, localizada no Recife Antigo, sedia a partir desta sexta-feira (25) a terceira edição da Expo Bonsai. O evento segue até o domingo (27), reunindo uma programação voltada para os entusiastas da arte milenar do cultivo de árvores miniaturizadas.

Programação e horários do evento

A exposição aberta ao público funcionará nos três dias do evento — sexta, sábado e domingo —, sempre das 11h às 20h. Além de conferir os exemplares em exibição, os visitantes interessados em aprender mais sobre a técnica poderão participar de oficinas específicas de bonsai, que acontecem no sábado e no domingo, das 17h às 19h.

Serviço

  • Data: 25, 26 e 27 de setembro de 2026
  • Horário: Exposição das 11h às 20h; Oficinas das 17h às 19h (sábado e domingo)
  • Local: Livraria Jaqueira – Rua Madre de Deus, 110, Recife Antigo, Recife

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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