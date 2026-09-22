Espetáculo em homenagem aos 80 anos de Beth Carvalho chega à CAIXA Cultural Recife

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Cantora Lu Carvalho apresenta show inédito nos dias 6 e 7 de outubro, unindo grandes sucessos do samba, memórias afetivas e histórias de convivência

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A CAIXA Cultural Recife recebe nos dias 6 e 7 de outubro de 2026 o espetáculo "Beth 80 – Pelo Olhar de Lu Carvalho – A Sobrinha da Madrinha". Conduzido pela cantora e compositora Lu Carvalho, sobrinha e afilhada de Beth Carvalho, o show integra a circulação nacional que celebra os 80 anos que a icônica intérprete completaria neste ano, passando também por capitais como Salvador, Curitiba e Fortaleza.

Em cena, a proposta vai além do repertório musical tradicional. Lu revisita canções marcantes da trajetória da tia e compartilha lembranças dos bastidores e da convivência familiar, revelando nuances da mulher e da artista que dedicou mais de cinco décadas à defesa e valorização da cultura popular brasileira. A direção musical é assinada por Igor Souza, que comanda o violão de 7 cordas ao lado de uma banda formada por músicos especializados no gênero.

Legado e emoção no palco



"Este espetáculo nasceu da saudade, mas, acima de tudo, da gratidão. Tive o privilégio de conviver com a Beth não apenas como a artista que o Brasil aprendeu a admirar, mas como tia, madrinha e uma mulher de enorme generosidade. Cresci vendo de perto o respeito que ela tinha pelo samba, pelos compositores e pelas pessoas. Em cada apresentação, quero dividir com o público um pouco dessa convivência e da força que sua música continua tendo para unir diferentes gerações. Más do que homenagear os 80 anos da Beth, este projeto é uma forma de manter vivo um legado que pertence à cultura brasileira", afirma Lu Carvalho.

A apresentação do dia 6 de outubro contará com interpretação em Libras, reforçando o caráter acessível da temporada na capital pernambucana.

Serviço

