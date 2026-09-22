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Espetáculo em homenagem aos 80 anos de Beth Carvalho chega à CAIXA Cultural Recife

Cantora Lu Carvalho apresenta show inédito nos dias 6 e 7 de outubro, unindo grandes sucessos do samba, memórias afetivas e histórias de convivência

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 22/09/2026 às 11:12
CAIXA CULTURAL RECIFE RECEBE LU CARVALHO COM ESPETÁCULO EM HOMENAGEM AOS 80 ANOS DE BETH CARVALHO
CAIXA CULTURAL RECIFE RECEBE LU CARVALHO COM ESPETÁCULO EM HOMENAGEM AOS 80 ANOS DE BETH CARVALHO - Bia Saldanha

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A CAIXA Cultural Recife recebe nos dias 6 e 7 de outubro de 2026 o espetáculo "Beth 80 – Pelo Olhar de Lu Carvalho – A Sobrinha da Madrinha". Conduzido pela cantora e compositora Lu Carvalho, sobrinha e afilhada de Beth Carvalho, o show integra a circulação nacional que celebra os 80 anos que a icônica intérprete completaria neste ano, passando também por capitais como Salvador, Curitiba e Fortaleza.

Em cena, a proposta vai além do repertório musical tradicional. Lu revisita canções marcantes da trajetória da tia e compartilha lembranças dos bastidores e da convivência familiar, revelando nuances da mulher e da artista que dedicou mais de cinco décadas à defesa e valorização da cultura popular brasileira. A direção musical é assinada por Igor Souza, que comanda o violão de 7 cordas ao lado de uma banda formada por músicos especializados no gênero.

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Legado e emoção no palco

"Este espetáculo nasceu da saudade, mas, acima de tudo, da gratidão. Tive o privilégio de conviver com a Beth não apenas como a artista que o Brasil aprendeu a admirar, mas como tia, madrinha e uma mulher de enorme generosidade. Cresci vendo de perto o respeito que ela tinha pelo samba, pelos compositores e pelas pessoas. Em cada apresentação, quero dividir com o público um pouco dessa convivência e da força que sua música continua tendo para unir diferentes gerações. Más do que homenagear os 80 anos da Beth, este projeto é uma forma de manter vivo um legado que pertence à cultura brasileira", afirma Lu Carvalho.

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A apresentação do dia 6 de outubro contará com interpretação em Libras, reforçando o caráter acessível da temporada na capital pernambucana.

Serviço

  • Evento: Espetáculo "Beth 80 – Pelo Olhar de Lu Carvalho – A Sobrinha da Madrinha"
  • Local: CAIXA Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Recife (PE)
  • Data: 6 e 7 de outubro de 2026 (terça e quarta-feira)
  • Horário: 19h30
  • Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes CAIXA e beneficiários legais), à venda a partir das 12h do dia 1 de outubro no site oficial da CAIXA Cultural
  • Classificação indicativa: Livre

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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