Tradição e solidariedade marcam os 40 anos do NACC com edição especial do forró
Núcleo de Apoio à Criança com Câncer celebra quatro décadas de história com shows de Josildo Sá, Irah Caldeira e Nádia Maia em outubro.
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O tradicional Forró do NACC chega à sua 24ª edição com uma programação especial para celebrar os 40 anos do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer. Marcado para o dia 16 de outubro, a partir das 20h, o evento beneficente será realizado no salão de eventos da AABB Recife, localizada no bairro das Graças, reunindo grandes nomes da cultura nordestina para encerrar as comemorações das quatro décadas da instituição.
A festa solidária contará com apresentações musicais de Josildo Sá, Irah Caldeira, Nádia Maia e o Forró Sem Fronteiras, além de comidas típicas, brincadeiras e a tradicional quadrilha que marcam a identidade do evento. Toda a renda arrecadada com a comercialização dos ingressos será revertida integralmente para a manutenção dos serviços de acolhimento prestados aos pacientes e seus familiares.
Solidariedade e assistência contínua
Fundado em 1985 e sediado no bairro dos Aflitos, o NACC desempenha um papel essencial no suporte a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social que realizam tratamento oncológico na capital pernambucana. Mantida por meio de doações e do trabalho voluntário, a instituição oferece suporte educacional, hospedagem, transporte, alimentação e acompanhamentos nutricional, fisioterapêutico e odontológico.
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Serviço
- O quê: 24ª edição do Forró do NACC (Comemoração de 40 anos da instituição)
- Quando: 16 de outubro de 2026
- Horário: A partir das 20h
- Onde: Salão de eventos da AABB Recife – Bairro das Graças, Recife
- Ingressos e informações: Disponíveis na sede do NACC (Rua do Futuro, 855, Graças) ou pelo telefone (81) 3267-9200