Tradição e solidariedade marcam os 40 anos do NACC com edição especial do forró

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Núcleo de Apoio à Criança com Câncer celebra quatro décadas de história com shows de Josildo Sá, Irah Caldeira e Nádia Maia em outubro.

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O tradicional Forró do NACC chega à sua 24ª edição com uma programação especial para celebrar os 40 anos do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer. Marcado para o dia 16 de outubro, a partir das 20h, o evento beneficente será realizado no salão de eventos da AABB Recife, localizada no bairro das Graças, reunindo grandes nomes da cultura nordestina para encerrar as comemorações das quatro décadas da instituição.

A festa solidária contará com apresentações musicais de Josildo Sá, Irah Caldeira, Nádia Maia e o Forró Sem Fronteiras, além de comidas típicas, brincadeiras e a tradicional quadrilha que marcam a identidade do evento. Toda a renda arrecadada com a comercialização dos ingressos será revertida integralmente para a manutenção dos serviços de acolhimento prestados aos pacientes e seus familiares.

Solidariedade e assistência contínua



Fundado em 1985 e sediado no bairro dos Aflitos, o NACC desempenha um papel essencial no suporte a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social que realizam tratamento oncológico na capital pernambucana. Mantida por meio de doações e do trabalho voluntário, a instituição oferece suporte educacional, hospedagem, transporte, alimentação e acompanhamentos nutricional, fisioterapêutico e odontológico.

Serviço

