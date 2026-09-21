Thiaguinho, Péricles, Zeca Pagodinho e mais no Samba Recife 2026

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Patrimônio cultural de Pernambuco, festival reúne Thiaguinho, Péricles, Zeca Pagodinho e outras atrações na área externa do Centro de Convenções

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O Samba Recife 2026 já tem data confirmada e promete movimentar a capital pernambucana nos dias 26 e 27 de setembro. Reconhecido oficialmente como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife e de Pernambuco, o festival será realizado na Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco e contará com uma megaestrutura de múltiplos palcos para receber grandes nomes do samba e do pagode nacional.

Com produção da Festa Cheia, a programação do evento reúne artistas consagrados de diferentes gerações, como Thiaguinho, Péricles, Belo, Zeca Pagodinho, Alexandre Pires, Raça Negra, Sorriso Maroto e Ferrugem. A expectativa dos organizadores é reunir um público de cerca de 100 mil pessoas ao longo dos dois dias de festival, consolidando a força do gênero na região.

Impacto cultural e relevância regional



Ao longo de mais de duas décadas de trajetória, o evento se firmou como um dos principais encontros da música brasileira e um polo de atração para fãs de diferentes regiões do país. Dados de bilheteria da edição anterior mostram que o público local continua forte, com 68% das vendas concentradas em moradores de Pernambuco. Além de reunir uma programação expressiva, o festival movimenta setores estratégicos da economia local, como o turismo, a hotelaria e a gastronomia na Região Metropolitana do Recife.

"O Samba Recife é um exemplo de como a música brasileira consegue transformar grandes encontros em experiências culturais de alto impacto. Para a BD, atuar como parceira do festival desde 2015 significa participar de uma operação que cresceu junto com o setor e que exige cada vez mais planejamento, tecnologia e inteligência para sustentar uma jornada segura e organizada para o público", destaca Guilherme Feldman, CEO da ticketeira responsável pelas vendas.

"Os dados mostram que grandes festivais mantêm uma base local consolidada e, ao mesmo tempo, ampliam seu alcance para outros públicos. Esse comportamento reforça a importância de operações estruturadas para atender diferentes perfis de participantes e acompanhar o crescimento do entretenimento ao vivo no país", afirma Guilherme.

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