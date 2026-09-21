Teatro de Santa Isabel recebe montagem gratuita de ópera com elenco inteiramente feminino
Versão recifense da obra de Giacomo Puccini debate maternidade e opressão machista em três apresentações no Teatro de Santa Isabel.
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O Teatro de Santa Isabel, localizado no Recife, recebe nos dias 25, 26 e 27 de setembro uma montagem da ópera "Suor Angelica", do compositor italiano Giacomo Puccini. Com entrada gratuita, o espetáculo traz uma proposta que destaca a presença feminina em todas as etapas da produção, desde a concepção artística e os bastidores até o palco, reunindo cantoras líricas e estudantes de canto da capital e da Região Metropolitana.
A trama da ópera gira em torno de Angélica, uma mulher enviada à força para um convento após engravidar fora do casamento, enfrentando a rejeição e o repúdio da própria família. A partir desse enclausuramento forçado em uma sociedade patriarcal, a montagem aborda temas como maternidade, exclusão social, culpa, luto, opressão machista e busca por liberdade. Para esta versão recifense, a estrutura original foi adaptada com a inserção de um narrador, recurso pensado para aproximar a narrativa do público contemporâneo e estabelecer conexões com dilemas atuais.
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Reflexão sobre o papel da mulher e formação de público
Além das apresentações noturnas, a programação conta com uma iniciativa voltada para estudantes da rede pública no dia 25 de setembro. Às 16h, ocorre um ensaio geral aberto acompanhado por uma roda de conversa com a direção do espetáculo, com o objetivo de introduzir novos públicos ao universo da ópera e estimular debates sobre as temáticas abordadas.
Idealizadora e uma das intérpretes do papel principal ao lado de Yane Ramalho, a cantora lírica Karla Karolla aponta que o projeto nasceu do desejo de valorizar a produção artística local e a força feminina na cena lírica. Segundo a artista, a intensidade dramática da obra de Puccini serve como instrumento para refletir sobre julgamentos e relações de poder que atravessam gerações. O projeto conta com o apoio do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, vinculada à Secretaria de Cultura da Prefeitura do Recife.
Serviço
- O quê: Apresentação da ópera "Suor Angelica"
- Quando: 25 e 26 de setembro, às 20h; e 27 de setembro, às 19h
- Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife)
- Quanto: Entrada gratuita
- Atividades extras: Ensaio geral aberto e roda de conversa com estudantes em 25 de setembro, às 16h