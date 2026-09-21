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Teatro de Santa Isabel recebe montagem gratuita de ópera com elenco inteiramente feminino

Versão recifense da obra de Giacomo Puccini debate maternidade e opressão machista em três apresentações no Teatro de Santa Isabel.

Por Bianca Tavares Publicado em 21/09/2026 às 10:39
Ópera gratuita no Santa Isabel mostra história de mulher enviada para convento por causa de gravidez
Ópera gratuita no Santa Isabel mostra história de mulher enviada para convento por causa de gravidez - Divulgação

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O Teatro de Santa Isabel, localizado no Recife, recebe nos dias 25, 26 e 27 de setembro uma montagem da ópera "Suor Angelica", do compositor italiano Giacomo Puccini. Com entrada gratuita, o espetáculo traz uma proposta que destaca a presença feminina em todas as etapas da produção, desde a concepção artística e os bastidores até o palco, reunindo cantoras líricas e estudantes de canto da capital e da Região Metropolitana.

A trama da ópera gira em torno de Angélica, uma mulher enviada à força para um convento após engravidar fora do casamento, enfrentando a rejeição e o repúdio da própria família. A partir desse enclausuramento forçado em uma sociedade patriarcal, a montagem aborda temas como maternidade, exclusão social, culpa, luto, opressão machista e busca por liberdade. Para esta versão recifense, a estrutura original foi adaptada com a inserção de um narrador, recurso pensado para aproximar a narrativa do público contemporâneo e estabelecer conexões com dilemas atuais.

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Reflexão sobre o papel da mulher e formação de público

Além das apresentações noturnas, a programação conta com uma iniciativa voltada para estudantes da rede pública no dia 25 de setembro. Às 16h, ocorre um ensaio geral aberto acompanhado por uma roda de conversa com a direção do espetáculo, com o objetivo de introduzir novos públicos ao universo da ópera e estimular debates sobre as temáticas abordadas.

Idealizadora e uma das intérpretes do papel principal ao lado de Yane Ramalho, a cantora lírica Karla Karolla aponta que o projeto nasceu do desejo de valorizar a produção artística local e a força feminina na cena lírica. Segundo a artista, a intensidade dramática da obra de Puccini serve como instrumento para refletir sobre julgamentos e relações de poder que atravessam gerações. O projeto conta com o apoio do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, vinculada à Secretaria de Cultura da Prefeitura do Recife.

Serviço

  • O quê: Apresentação da ópera "Suor Angelica"
  • Quando: 25 e 26 de setembro, às 20h; e 27 de setembro, às 19h
  • Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife)
  • Quanto: Entrada gratuita
  • Atividades extras: Ensaio geral aberto e roda de conversa com estudantes em 25 de setembro, às 16h

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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