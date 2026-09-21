Shopping Patteo Olinda recebe quarta edição do Festival de Dança e Cultura com atrações gratuitas
Festival gratuito em Olinda reúne apresentações de dança, oficinas culturais e espaço dedicado ao público 60+ de 30 de setembro a 3 de outubro.
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O Shopping Patteo Olinda se prepara para receber a quarta edição do seu Festival de Dança e Cultura, evento gratuito que acontece entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro. A programação transforma o centro de compras em um polo de valorização da produção artística da Região Metropolitana do Recife, reunindo oficinas, mostras de dança e apresentações de escolas e grupos de diferentes estilos e faixas etárias.
Nesta edição, a programação destaca especialmente o dia 1º de outubro, data em que se comemora o Dia Internacional das Pessoas Idosas. O dia contará com atividades voltadas ao público 60+, unindo oficinas de bem-estar, dança de salão, zumba e pilates, além de apresentações de grupos voltados para a terceira idade.
Programação e feira de cultura popular
Além dos espetáculos de dança que ocupam os quatro dias de evento, o público que visitar o centro de compras poderá conferir uma feirinha organizada com curadoria do Espaço de Cultura Popular. O espaço funciona diariamente das 14h às 22h, reunindo peças de artesanato, esculturas em papel, cerâmica, roupas, acessórios e trabalhos em barro com pintura manual criados por artistas locais.
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A abertura oficial ocorre na quarta-feira (30), às 19h, com a Mostra de Dança reunindo o Dikaios Estúdio de Danças e a Allegro Escola de Dança e Arte. Nos dias seguintes, o evento recebe dezenas de companhias, escolas de dança e coletivos com números de ballet clássico, danças populares, estilo livre, jazz e danças urbanas. O encerramento, no sábado (3), conta com apresentações ao longo de todo o dia e o som da bateria do Sombatuki.
Segundo a organização, a iniciativa busca ampliar o acesso à produção artística na cidade. “Nosso objetivo é fazer do Patteo Olinda um espaço cada vez mais aberto à cultura, à diversidade e à convivência entre diferentes gerações. Neste ano, teremos um olhar especial para a Boa Idade, valorizando a participação das pessoas idosas e mostrando que a dança e a cultura são também ferramentas de bem-estar, socialização e qualidade de vida”, afirma Rebeca Amado, gerente de marketing do Shopping Patteo Olinda.
Serviço
- Festival de Dança e Cultura – Shopping Patteo Olinda
- Datas: 30 de setembro a 3 de outubro
- Local: Shopping Patteo Olinda
- Endereço: Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, nº 225, Casa Caiada, Olinda
- Entrada: Gratuita