Shopping Patteo Olinda recebe quarta edição do Festival de Dança e Cultura com atrações gratuitas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Festival gratuito em Olinda reúne apresentações de dança, oficinas culturais e espaço dedicado ao público 60+ de 30 de setembro a 3 de outubro.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Shopping Patteo Olinda se prepara para receber a quarta edição do seu Festival de Dança e Cultura, evento gratuito que acontece entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro. A programação transforma o centro de compras em um polo de valorização da produção artística da Região Metropolitana do Recife, reunindo oficinas, mostras de dança e apresentações de escolas e grupos de diferentes estilos e faixas etárias.

Nesta edição, a programação destaca especialmente o dia 1º de outubro, data em que se comemora o Dia Internacional das Pessoas Idosas. O dia contará com atividades voltadas ao público 60+, unindo oficinas de bem-estar, dança de salão, zumba e pilates, além de apresentações de grupos voltados para a terceira idade.

Programação e feira de cultura popular



Além dos espetáculos de dança que ocupam os quatro dias de evento, o público que visitar o centro de compras poderá conferir uma feirinha organizada com curadoria do Espaço de Cultura Popular. O espaço funciona diariamente das 14h às 22h, reunindo peças de artesanato, esculturas em papel, cerâmica, roupas, acessórios e trabalhos em barro com pintura manual criados por artistas locais.

A abertura oficial ocorre na quarta-feira (30), às 19h, com a Mostra de Dança reunindo o Dikaios Estúdio de Danças e a Allegro Escola de Dança e Arte. Nos dias seguintes, o evento recebe dezenas de companhias, escolas de dança e coletivos com números de ballet clássico, danças populares, estilo livre, jazz e danças urbanas. O encerramento, no sábado (3), conta com apresentações ao longo de todo o dia e o som da bateria do Sombatuki.

Segundo a organização, a iniciativa busca ampliar o acesso à produção artística na cidade. “Nosso objetivo é fazer do Patteo Olinda um espaço cada vez mais aberto à cultura, à diversidade e à convivência entre diferentes gerações. Neste ano, teremos um olhar especial para a Boa Idade, valorizando a participação das pessoas idosas e mostrando que a dança e a cultura são também ferramentas de bem-estar, socialização e qualidade de vida”, afirma Rebeca Amado, gerente de marketing do Shopping Patteo Olinda.

Serviço

