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Seu Zé Lounge comemora cinco anos com shows de Núzio Medeiros, Fael Mariz e Math Gomes

Seu Zé Lounge & Bar celebra 5 anos nesta sexta-feira (25), em Caruaru, com apresentações de Núzio Medeiros, Fael Mariz e Math Gomes.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 21/09/2026 às 18:11
Nuzio Medeiros, Fael Mariz e Math Gomes comandam aniversário do Seu Zé Lounge, nesta sexta (25), em Caruaru
Nuzio Medeiros, Fael Mariz e Math Gomes comandam aniversário do Seu Zé Lounge, nesta sexta (25), em Caruaru - Divulgação

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A festa de aniversário da casa tem início marcado para as 22h e reúne três atrações de destaque na cena nordestina. Com repertórios voltados para o forró, o piseiro e o funk, a comemoração busca atrair diferentes públicos para o estabelecimento, conhecido por movimentar o entretenimento na cidade do Agreste pernambucano.

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Entre os destaques da grade de atrações, Núzio Medeiros apresenta novidades recentes em seu repertório, incluindo a faixa "Parabéns Vaqueira", além de sucessos como "Tando" e "3 dias virado". Já o cantor Fael Mariz aposta na mistura entre o romantismo do sertanejo e a energia do forró, com faixas confirmadas como "Morena Rara" e "Eclipse". Completando a programação, Math Gomes representa a nova geração do funk com canções como "Acenda o farol" e "Toma o meu amor".

Serviço

  • Data: Sexta-feira (25)
  • Horário: A partir das 22h
  • Local: Seu Zé Lounge & Bar (Caruaru)
  • Ingressos: A partir de R$ 80, à venda na Bilheteria Digital

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Imagem de Jefferson Albuquerque

Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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