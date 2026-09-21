Seu Zé Lounge comemora cinco anos com shows de Núzio Medeiros, Fael Mariz e Math Gomes
Seu Zé Lounge & Bar celebra 5 anos nesta sexta-feira (25), em Caruaru, com apresentações de Núzio Medeiros, Fael Mariz e Math Gomes.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A festa de aniversário da casa tem início marcado para as 22h e reúne três atrações de destaque na cena nordestina. Com repertórios voltados para o forró, o piseiro e o funk, a comemoração busca atrair diferentes públicos para o estabelecimento, conhecido por movimentar o entretenimento na cidade do Agreste pernambucano.
Entre os destaques da grade de atrações, Núzio Medeiros apresenta novidades recentes em seu repertório, incluindo a faixa "Parabéns Vaqueira", além de sucessos como "Tando" e "3 dias virado". Já o cantor Fael Mariz aposta na mistura entre o romantismo do sertanejo e a energia do forró, com faixas confirmadas como "Morena Rara" e "Eclipse". Completando a programação, Math Gomes representa a nova geração do funk com canções como "Acenda o farol" e "Toma o meu amor".
Serviço
- Data: Sexta-feira (25)
- Horário: A partir das 22h
- Local: Seu Zé Lounge & Bar (Caruaru)
- Ingressos: A partir de R$ 80, à venda na Bilheteria Digital