Fundaj promove lançamento de livros e debates em homenagem a Josué de Castro no Recife
Programação especial reúne lançamentos literários, palestras e mostras documentais para celebrar o legado do intelectual pernambucano
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A programação dedicada a Josué de Castro continua nesta quarta-feira (23) no Recife, com uma série de atividades promovidas pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro. O evento desta vez ocorre no Centro Josué de Castro, situado no bairro da Boa Vista, e integra o mês que marca o nascimento e o falecimento do médico, escritor, cientista social e político pernambucano.
A agenda de eventos traz os lançamentos das obras “Juventude e Clima: Vozes do Futuro”, assinada por Elimar Pinheiro do Nascimento e Alfredo Pena-Vega, e “Geopoética da Lama – Do lamaçal a um olhar de Insurgência”, de autoria de Camilo Soares. O primeiro lançamento ocorre às 17h e é acompanhado por uma palestra do professor Elimar Pinheiro do Nascimento, vinculado ao CDS da Universidade de Brasília e ao PPGCASA da Universidade Federal do Amazonas. Na sequência, às 19h, o segundo livro ganha destaque em uma conversa do autor com o escritor Roberto Azoubel e a fotógrafa e jornalista Alcione Ferreira.
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Homenagem e debates sobre o pensamento de Josué de Castro
As discussões e atividades do mês retomam temas centrais da trajetória do intelectual, como a fome, a pobreza, as desigualdades e as relações entre sociedade, território e meio ambiente. A produção literária e científica de Josué de Castro, incluindo marcos como "Geografia da Fome" e "Homens e Caranguejos", alcançou repercussão internacional e permanece atual frente a crises climáticas e desafios socioambientais contemporâneos.
A programação segue no dia 30 de setembro com uma mostra documental dedicada aos 60 anos da publicação de "Homens e Caranguejos", obra lançada em 1966 durante o exílio do autor. A seleção expõe documentos originais e rascunhos do acervo. Na mesma data, o Cinema da Fundação, localizado no bairro do Derby, sedia a terceira edição da Mostra de Cinema Ambiental Josué de Castro, com exibições de curtas-metragens a partir das 18h30. As atividades contam ainda com a presença de Ricardo de Castro, neto do homenageado, que visita o acervo institucional e o Centro de Estudos da História Brasileira (Cehibra).
Serviço
- Data: Quarta-feira (23)
- Horário: A partir das 17h
- Local: Auditório do Centro Josué de Castro (Beco São Gonçalo, 118, Boa Vista, Recife)