Fundaj promove lançamento de livros e debates em homenagem a Josué de Castro no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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A programação dedicada a Josué de Castro continua nesta quarta-feira (23) no Recife, com uma série de atividades promovidas pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro. O evento desta vez ocorre no Centro Josué de Castro, situado no bairro da Boa Vista, e integra o mês que marca o nascimento e o falecimento do médico, escritor, cientista social e político pernambucano.

A agenda de eventos traz os lançamentos das obras “Juventude e Clima: Vozes do Futuro”, assinada por Elimar Pinheiro do Nascimento e Alfredo Pena-Vega, e “Geopoética da Lama – Do lamaçal a um olhar de Insurgência”, de autoria de Camilo Soares. O primeiro lançamento ocorre às 17h e é acompanhado por uma palestra do professor Elimar Pinheiro do Nascimento, vinculado ao CDS da Universidade de Brasília e ao PPGCASA da Universidade Federal do Amazonas. Na sequência, às 19h, o segundo livro ganha destaque em uma conversa do autor com o escritor Roberto Azoubel e a fotógrafa e jornalista Alcione Ferreira.

Homenagem e debates sobre o pensamento de Josué de Castro



As discussões e atividades do mês retomam temas centrais da trajetória do intelectual, como a fome, a pobreza, as desigualdades e as relações entre sociedade, território e meio ambiente. A produção literária e científica de Josué de Castro, incluindo marcos como "Geografia da Fome" e "Homens e Caranguejos", alcançou repercussão internacional e permanece atual frente a crises climáticas e desafios socioambientais contemporâneos.

A programação segue no dia 30 de setembro com uma mostra documental dedicada aos 60 anos da publicação de "Homens e Caranguejos", obra lançada em 1966 durante o exílio do autor. A seleção expõe documentos originais e rascunhos do acervo. Na mesma data, o Cinema da Fundação, localizado no bairro do Derby, sedia a terceira edição da Mostra de Cinema Ambiental Josué de Castro, com exibições de curtas-metragens a partir das 18h30. As atividades contam ainda com a presença de Ricardo de Castro, neto do homenageado, que visita o acervo institucional e o Centro de Estudos da História Brasileira (Cehibra).

Serviço

