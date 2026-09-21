fechar
Agenda | Notícia

Fundaj promove lançamento de livros e debates em homenagem a Josué de Castro no Recife

Programação especial reúne lançamentos literários, palestras e mostras documentais para celebrar o legado do intelectual pernambucano

Por Eduarda Barreto Publicado em 21/09/2026 às 18:17
Dois livros são lançados, nesta quarta (23), em programação dedicada a Josué de Castro no Recife
Dois livros são lançados, nesta quarta (23), em programação dedicada a Josué de Castro no Recife - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A programação dedicada a Josué de Castro continua nesta quarta-feira (23) no Recife, com uma série de atividades promovidas pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro. O evento desta vez ocorre no Centro Josué de Castro, situado no bairro da Boa Vista, e integra o mês que marca o nascimento e o falecimento do médico, escritor, cientista social e político pernambucano.

A agenda de eventos traz os lançamentos das obras “Juventude e Clima: Vozes do Futuro”, assinada por Elimar Pinheiro do Nascimento e Alfredo Pena-Vega, e “Geopoética da Lama – Do lamaçal a um olhar de Insurgência”, de autoria de Camilo Soares. O primeiro lançamento ocorre às 17h e é acompanhado por uma palestra do professor Elimar Pinheiro do Nascimento, vinculado ao CDS da Universidade de Brasília e ao PPGCASA da Universidade Federal do Amazonas. Na sequência, às 19h, o segundo livro ganha destaque em uma conversa do autor com o escritor Roberto Azoubel e a fotógrafa e jornalista Alcione Ferreira.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Homenagem e debates sobre o pensamento de Josué de Castro

As discussões e atividades do mês retomam temas centrais da trajetória do intelectual, como a fome, a pobreza, as desigualdades e as relações entre sociedade, território e meio ambiente. A produção literária e científica de Josué de Castro, incluindo marcos como "Geografia da Fome" e "Homens e Caranguejos", alcançou repercussão internacional e permanece atual frente a crises climáticas e desafios socioambientais contemporâneos.

A programação segue no dia 30 de setembro com uma mostra documental dedicada aos 60 anos da publicação de "Homens e Caranguejos", obra lançada em 1966 durante o exílio do autor. A seleção expõe documentos originais e rascunhos do acervo. Na mesma data, o Cinema da Fundação, localizado no bairro do Derby, sedia a terceira edição da Mostra de Cinema Ambiental Josué de Castro, com exibições de curtas-metragens a partir das 18h30. As atividades contam ainda com a presença de Ricardo de Castro, neto do homenageado, que visita o acervo institucional e o Centro de Estudos da História Brasileira (Cehibra).

Serviço

  • Data: Quarta-feira (23)
  • Horário: A partir das 17h
  • Local: Auditório do Centro Josué de Castro (Beco São Gonçalo, 118, Boa Vista, Recife)

Leia também

Teatro de Santa Isabel recebe montagem gratuita de ópera com elenco inteiramente feminino
evento

Teatro de Santa Isabel recebe montagem gratuita de ópera com elenco inteiramente feminino
Shopping Patteo Olinda recebe quarta edição do Festival de Dança e Cultura com atrações gratuitas
Agenda

Shopping Patteo Olinda recebe quarta edição do Festival de Dança e Cultura com atrações gratuitas

Compartilhe

Tags

Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

Siga Eduarda Barreto