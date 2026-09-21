Encontro de mulheres na roda de samba exalta protagonismo feminino no Recife
Evento simultâneo global acontece neste sábado, integrando a programação da Noite do Dendê com homenagens a Zezé Motta e Jovelina Pérola Negra
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O Recife se prepara para receber a nona edição do Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba neste sábado (26). O evento acontece das 15h às 17h, na Sede do Maracatu Nação Porto Rico, localizada no bairro do Pina, integrando a programação da Noite do Dendê. A iniciativa global e simultânea ocorre em 30 cidades do Brasil e do mundo, com o propósito de fortalecer redes de apoio, dar visibilidade ao protagonismo feminino na música e abrir caminhos para futuras gerações no gênero.
Neste ano, a homenagem central da mobilização é dedicada a duas figuras históricas da cultura brasileira: Zezé Motta e Jovelina Pérola Negra. A união com a Noite do Dendê busca reforçar a potência de um território onde a ancestralidade, a música, a dança e a tradição atuam alinhadas. O manifesto sonoro destaca a presença feminina em toda a cadeia produtiva do samba, desde a linha de frente nos vocais até a direção musical e a condução instrumental.
Vozes e instrumental comandados por mulheres
O palco recifense reunirá um grupo expressivo de intérpretes, contando com Karynna Spinelli, Kira, Rafaela Nascimento, Isa Lima, Mayra Clara, Rousy Moraes, Angélica Criss, Elaine Cristina, Sue, Carla Rio, Helena Cristina, Manu Travassos, Chell Moriim, Katyucia, Fia Santo, Larissa Domingos e Alice Fernanda nos vocais.
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A direção musical e a execução instrumental, abrangendo batuques, cordas e sopros, ficam sob a responsabilidade de Babi Regina, Leila Chaves, Joana Xeba, Dea Santos, Preta Niris, Giovanna Coely, Cassianne Barros e Meyre Fernandes. A articulação nos bastidores também é liderada por mulheres, reunindo Rita Chaves, Karynna Spinelli, Rhaíssa Ramos, Vivyanne Spinelli, Celle Costa, Suelen Sabrina, Angélica Souza, Paloma Lima e Bia Chaves. A realização local é assinada por Mulucum Produções, Comunicação para o Mundo e Noite do Dendê, com produção nacional de Ritmiza e Rizoma e suporte de intérprete de Libras.
Serviço
- O quê: 9º Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba
- Quando: Sábado, 26 de setembro de 2026
- Horário: Das 15h às 17h
- Onde: Sede do Porto Rico – Rua da moeda / Pina, Recife (integrado à Noite do Dendê)
- Acessibilidade: Conta com intérprete de Libras