Coco do Amaro Branco leva aula-espetáculo sobre tradição popular a escolas da RMR
Projeto passa por cinco municípios entre os dias 22 e 24 de setembro para aproximar estudantes da história, musicalidade e dança do coco de roda.
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Escolas públicas de cinco municípios da Região Metropolitana do Recife recebem entre os dias 22 e 24 de setembro a aula-espetáculo “Roda de Coco”. Realizada pelo grupo tradicional olindense Coco do Amaro Branco, com mais de duas décadas de trajetória na preservação cultural, a iniciativa busca apresentar a crianças e jovens as origens, a musicalidade e os elementos históricos ligados ao coco de roda.
A programação contempla passagens por Camaragibe, Recife, Abreu e Lima, Igarassu e Ilha de Itamaracá. Durante as atividades, os estudantes entram em contato com instrumentos, ritmos, cantos, passos tradicionais e memórias de mestres e mestras da cultura afro-brasileira e do patrimônio cultural de Pernambuco, promovendo uma vivência prática por meio da dança e da música.
Vivência e transmissão de saberes tradicionais
A condução da aula-espetáculo fica a cargo do mestre Viola Luz, do mestre Carlinhos e dos integrantes do grupo Isa Melo, Paty Lee, Chris Nolasco e Anderson Sales.
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Para a produtora Isa Melo, gestora do Centro Cultural Coco do Amaro Branco e da Coco Produções, a iniciativa fortalece a identidade cultural nas instituições de ensino. “A proposta busca transformar a escola em um espaço de encontro com a cultura popular, fortalecendo a educação patrimonial, o sentimento de pertencimento e o reconhecimento da diversidade cultural pernambucana. Ao levar o coco de roda para dentro das escolas, buscamos aproximar crianças e jovens de uma tradição viva, mostrando que o patrimônio cultural não está apenas nos livros: ele também canta, dança, toca, conta histórias e continua sendo reinventado pelas novas gerações”, enfatiza.
O projeto Roda de Coco nas Escolas da RMR conta com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), na categoria Formação e Pesquisa Artístico-Cultural, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco, do Governo do Estado e do Governo Federal.
Programação
- Camaragibe: Terça-feira (22/09/2026), às 9h30, na Escola Estadual Vale das Pedreiras
- Recife: Terça-feira (22/09/2026), às 14h30, na Escola Municipal em Tempo Integral Pedro Augusto
- Abreu e Lima: Quarta-feira (23/09/2026), às 10h, na Escola Polivalente de Abreu e Lima
- Igarassu: Quarta-feira (23/09/2026), às 15h, na Escola Santos Cosme e Damião
- Ilha de Itamaracá: Quinta-feira (24/09/2026), às 10h, na EREM Augusto de Morais Pradines