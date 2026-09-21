Clube das Pás recebe Banda Camelô e grandes atrações neste domingo
Super Manhã de Sol do Clube das Pás conta com shows da Banda Camelô, Dina & Júnior, Walter Ventura e Orquestra das Pás a partir das 13h deste domingo
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Como principal atração do evento, a Banda Camelô sobe ao palco para apresentar hits marcantes de sua trajetória, como "Não Vá Me Esquecer", "Linda Japonesa", "Final de Semana", "Bárbara Cristina" e "Ângela". Fundado em 1997 e integrado atualmente por Elias Ahur, Neno Bahia, Márcio Sampaio, Milton Villar e Deco Villar, o grupo é reconhecido como um dos expoentes do brega recifense.
O line-up da tarde conta também com as apresentações da dupla Dina & Júnior, do cantor Walter Ventura e da Orquestra das Pás. Nos intervalos entre os shows, o DJ Adriano assume o comando da pista. O público também tem à disposição os dançarinos do Projeto Pés de Valsa, que acompanham os interessados mediante aquisição de fichas.
Serviço
- Data: Domingo, 27 de setembro de 2026
- Horário: 13h
- Local: Clube das Pás (Rua Odorico Mendes, nº 263, Campo Grande, Recife)
- Ingressos: R$ 30 (meia-entrada para todos), à venda na bilheteria do local
- Informações: (81) 99411-2043