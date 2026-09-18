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Corrida do Bob Esponja estreia em Pernambuco com etapa no Shopping Guararapes

Evento temático de cultura pop e esporte ocorre neste domingo (20) em Jaboatão dos Guararapes, com opções de percurso para corredores e famílias.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 18/09/2026 às 11:16
Evento temático acontece neste domingo (20), em Jaboatão dos Guararapes, com corrida de 5 km e caminhada de 2 km
Evento temático acontece neste domingo (20), em Jaboatão dos Guararapes, com corrida de 5 km e caminhada de 2 km - Divulgação

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A Fenda do Biquíni ganha as ruas da Região Metropolitana do Recife neste domingo (20) com a realização da primeira edição da Corrida Oficial do Bob Esponja em Pernambuco. O evento temático de esporte e entretenimento tem largada programada no estacionamento do Shopping Guararapes, localizado no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

A programação esportiva começa cedo, às 6h, com a disputa da modalidade de 5 km, voltada para participantes a partir de 14 anos. Logo depois, às 7h, o público participa da caminhada de 2 km, aberta a todas as idades, reunindo famílias e fãs do personagem da televisão em uma manhã interativa.

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Opções de kits e inscrições

Os inscritos puderam escolher entre quatro categorias diferentes de kits temáticos: Bob Esponja, Patrick Estrela, o combo em duplas Melhores Amigos e a versão básica. Todos os pacotes incluem número de peito e medalha para quem concluir o percurso, além de itens personalizados como camisa e sacochila nos modelos decorados.

A retirada do material de prova acontece na loja da Centauro situada no próprio Shopping Guararapes.

Divulgação
O universo da Fenda do Biquíni vai ganhar as ruas de Jaboatão dos Guararapes neste domingo (20), com a primeira edição da Corrida Oficial do Bob Esponja em Pernambuco - Divulgação

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Serviço

  • Evento: Corrida Oficial do Bob Esponja em Pernambuco
  • Data: Domingo, 20 de setembro
  • Local: Estacionamento do Shopping Guararapes - Piedade, Jaboatão dos Guararapes
  • Horários: Largada dos 5 km às 6h | Largada da caminhada de 2 km às 7h
  • Inscrições: Disponíveis online até este sábado (19) pela plataforma Ticket Sports, sujeitas à lotação de vagas

Divulgação
A largada será no estacionamento do Shopping Guararapes, em Piedade - Divulgação

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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