Corrida do Bob Esponja estreia em Pernambuco com etapa no Shopping Guararapes
Evento temático de cultura pop e esporte ocorre neste domingo (20) em Jaboatão dos Guararapes, com opções de percurso para corredores e famílias.
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A Fenda do Biquíni ganha as ruas da Região Metropolitana do Recife neste domingo (20) com a realização da primeira edição da Corrida Oficial do Bob Esponja em Pernambuco. O evento temático de esporte e entretenimento tem largada programada no estacionamento do Shopping Guararapes, localizado no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.
A programação esportiva começa cedo, às 6h, com a disputa da modalidade de 5 km, voltada para participantes a partir de 14 anos. Logo depois, às 7h, o público participa da caminhada de 2 km, aberta a todas as idades, reunindo famílias e fãs do personagem da televisão em uma manhã interativa.
Opções de kits e inscrições
Os inscritos puderam escolher entre quatro categorias diferentes de kits temáticos: Bob Esponja, Patrick Estrela, o combo em duplas Melhores Amigos e a versão básica. Todos os pacotes incluem número de peito e medalha para quem concluir o percurso, além de itens personalizados como camisa e sacochila nos modelos decorados.
A retirada do material de prova acontece na loja da Centauro situada no próprio Shopping Guararapes.
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Serviço
- Evento: Corrida Oficial do Bob Esponja em Pernambuco
- Data: Domingo, 20 de setembro
- Local: Estacionamento do Shopping Guararapes - Piedade, Jaboatão dos Guararapes
- Horários: Largada dos 5 km às 6h | Largada da caminhada de 2 km às 7h
- Inscrições: Disponíveis online até este sábado (19) pela plataforma Ticket Sports, sujeitas à lotação de vagas