Corrida do Bob Esponja estreia em Pernambuco com etapa no Shopping Guararapes

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento temático de cultura pop e esporte ocorre neste domingo (20) em Jaboatão dos Guararapes, com opções de percurso para corredores e famílias.

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A Fenda do Biquíni ganha as ruas da Região Metropolitana do Recife neste domingo (20) com a realização da primeira edição da Corrida Oficial do Bob Esponja em Pernambuco. O evento temático de esporte e entretenimento tem largada programada no estacionamento do Shopping Guararapes, localizado no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

A programação esportiva começa cedo, às 6h, com a disputa da modalidade de 5 km, voltada para participantes a partir de 14 anos. Logo depois, às 7h, o público participa da caminhada de 2 km, aberta a todas as idades, reunindo famílias e fãs do personagem da televisão em uma manhã interativa.

Opções de kits e inscrições



Os inscritos puderam escolher entre quatro categorias diferentes de kits temáticos: Bob Esponja, Patrick Estrela, o combo em duplas Melhores Amigos e a versão básica. Todos os pacotes incluem número de peito e medalha para quem concluir o percurso, além de itens personalizados como camisa e sacochila nos modelos decorados.

A retirada do material de prova acontece na loja da Centauro situada no próprio Shopping Guararapes.

O universo da Fenda do Biquíni vai ganhar as ruas de Jaboatão dos Guararapes neste domingo (20), com a primeira edição da Corrida Oficial do Bob Esponja em Pernambuco - Divulgação

Serviço



Evento : Corrida Oficial do Bob Esponja em Pernambuco

: Corrida Oficial do Bob Esponja em Pernambuco Data : Domingo, 20 de setembro

: Domingo, 20 de setembro Local : Estacionamento do Shopping Guararapes - Piedade, Jaboatão dos Guararapes

: Estacionamento do Shopping Guararapes - Piedade, Jaboatão dos Guararapes Horários : Largada dos 5 km às 6h | Largada da caminhada de 2 km às 7h

: Largada dos 5 km às 6h | Largada da caminhada de 2 km às 7h Inscrições: Disponíveis online até este sábado (19) pela plataforma Ticket Sports, sujeitas à lotação de vagas