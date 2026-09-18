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Agenda | Notícia

Congresso nacional de gastronomia reúne chefs de todo o país no Recife após uma década

Recife sedia o encontro da Boa Lembrança com programação aberta ao público, incluindo jantar assinado por seis restaurantes pernambucanos.

Por Bianca Tavares Publicado em 18/09/2026 às 11:25
Recife vira ponto de encontro da gastronomia nacional durante Congresso da Boa Lembrança
Recife vira ponto de encontro da gastronomia nacional durante Congresso da Boa Lembrança - Sol Pulquério/PCR | Divulgação

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Recife volta a ser o centro da gastronomia nacional ao sediar o 31º Congresso da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança, evento que retorna à capital pernambucana após dez anos. Entre os dias 21 e 23 de setembro, chefs e proprietários de restaurantes de diversas regiões do país participam de uma agenda voltada para debates institucionais, troca de experiências e valorização da culinária local.

Um dos principais momentos da programação aberta ao público ocorre no dia 22, a partir das 19h, com a realização do Jantar Oficial no Mar Hotel Conventions, localizado no bairro de Boa Viagem. A ocasião reúne seis estabelecimentos pernambucanos associados à entidade: Beijupirá Olinda, Beijupirá Porto de Galinhas, Chiwake, Oficina do Sabor, Tio Pepe e Varanda Noronha.

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Jantar coletivo e colecionáveis da culinária

Durante o evento gastronômico, os chefs das casas participantes assinam um buffet completo que contempla entradas, pratos principais e sobremesas. A experiência culinária inclui bebidas como água, refrigerantes, sucos, vinhos, cervejas e caipifrutas, além da entrega de um prato de cerâmica exclusivo criado especialmente para a edição Recife 2026, peça tradicional entre os colecionadores da associação.

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Criada em 1994 pelo chef italiano Dânio Braga, a entidade conta atualmente com 97 restaurantes associados nas cinco regiões brasileiras. As famosas cerâmicas, pintadas à mão por artesãs de Petrópolis, no Rio de Janeiro, fazem alusão às receitas exclusivas dos estabelecimentos e já somam mais de 2 milhões de exemplares produzidos ao longo da história da associação.

Serviço

  • Evento: Jantar Oficial do 31º Congresso da Boa Lembrança
  • Data: 22 de setembro de 2026
  • Horário: 19h
  • Local: Mar Hotel Conventions (Rua Barão de Souza Leão, 451, Boa Viagem, Recife)
  • Ingressos: R$ 348 por pessoa, à venda na plataforma Sympla, com vagas limitadas

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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