Congresso nacional de gastronomia reúne chefs de todo o país no Recife após uma década

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Recife sedia o encontro da Boa Lembrança com programação aberta ao público, incluindo jantar assinado por seis restaurantes pernambucanos.

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Recife volta a ser o centro da gastronomia nacional ao sediar o 31º Congresso da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança, evento que retorna à capital pernambucana após dez anos. Entre os dias 21 e 23 de setembro, chefs e proprietários de restaurantes de diversas regiões do país participam de uma agenda voltada para debates institucionais, troca de experiências e valorização da culinária local.

Um dos principais momentos da programação aberta ao público ocorre no dia 22, a partir das 19h, com a realização do Jantar Oficial no Mar Hotel Conventions, localizado no bairro de Boa Viagem. A ocasião reúne seis estabelecimentos pernambucanos associados à entidade: Beijupirá Olinda, Beijupirá Porto de Galinhas, Chiwake, Oficina do Sabor, Tio Pepe e Varanda Noronha.

Jantar coletivo e colecionáveis da culinária



Durante o evento gastronômico, os chefs das casas participantes assinam um buffet completo que contempla entradas, pratos principais e sobremesas. A experiência culinária inclui bebidas como água, refrigerantes, sucos, vinhos, cervejas e caipifrutas, além da entrega de um prato de cerâmica exclusivo criado especialmente para a edição Recife 2026, peça tradicional entre os colecionadores da associação.

Criada em 1994 pelo chef italiano Dânio Braga, a entidade conta atualmente com 97 restaurantes associados nas cinco regiões brasileiras. As famosas cerâmicas, pintadas à mão por artesãs de Petrópolis, no Rio de Janeiro, fazem alusão às receitas exclusivas dos estabelecimentos e já somam mais de 2 milhões de exemplares produzidos ao longo da história da associação.

Serviço

