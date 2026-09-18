Antropologia e humor no palco: Michel Alcoforado apresenta "Coisa de Rico: Outras Histórias" no Grande Recife

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Com inspiração em Suassuna, antropólogo sobe ao palco do Teatro Guararapes para desvendar desigualdades e comportamentos sociais com muito humor.

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O renomado antropólogo Michel Alcoforado desembarcará no Recife no próximo dia 28 de novembro para comandar a montagem de “Coisa de Rico: Outras Histórias”. Trata-se de uma dinâmica aula-espetáculo que funde conceitos acadêmicos, pitadas de humor, relatos envolventes e artes cênicas para escancarar debates cruciais da atualidade, a exemplo de desigualdade, acúmulo de riqueza, padrões de comportamento, diversidade cultural e o forte sentimento de pertencimento social. Marcada para as 20h, a apresentação ocorrerá no imponente Teatro Guararapes, situado no Centro de Convenções de Pernambuco, na cidade de Olinda.

O formato inovador bebe diretamente da fonte das tradicionais aulas-espetáculo consagradas pelo mestre paraibano Ariano Suassuna. O objetivo principal é estreitar os laços entre o rigoroso pensamento antropológico e a vivência corriqueira do cidadão, extrapolando os limites físicos e elitistas dos tradicionais redutos de circulação intelectual. Sob os holofotes, dados de pesquisas, teorias científicas e episódios marcantes da biografia de Michel ganham nova vida, utilizando a comicidade como uma ponte indispensável para analisar as engrenagens das relações humanas.

“Eu sou um cara das fronteiras. Não consigo me enquadrar e acho que a fronteira é um lugar confortável, potente e perigoso. É justamente esse lugar que me interessa. Se alguém do teatro vier me cobrar alguma coisa, eu posso dizer que sou antropólogo. Se um antropólogo vier me cobrar, eu digo que estava fazendo alguma coisa no teatro. É nessa fronteira que essa aula-espetáculo existe”, afirma Michel.

A influência de Ariano Suassuna e a direção de Batman Zavareze



A nítida inspiração em Suassuna transparece desde a concepção estrutural do projeto. Para o antropólogo, as apresentações do genial autor nordestino sempre funcionaram como uma prova cabal de que a erudição, o divertimento, a música e o teatro podem marchar juntos na direção de públicos heterogêneos.

“Quando a gente fala em aula-espetáculo, a gente fala de Suassuna. Ele é uma referência muito clara para mim. Existe uma dimensão de tradução que me interessa muito. Ao longo do espetáculo, cito vários intelectuais, alguns de forma explícita e outros que estão ali, atravessando o pensamento. Meu papel é, de maneira, atravessar esses conhecimentos elevá-los para outros públicos”, explica.

Essa mesma admiração gerou forte eco no diretor artístico Batman Zavareze. No ano de 1995, em sua fase de estudante de design, ele testemunhou uma aula-espetáculo de Suassuna justamente em terras pernambucanas. A lembrança permaneceu viva justamente pela habilidade do escritor em dissolver as barreiras entre o ambiente universitário e o entretenimento popular.

“Suassuna transformava a pororoca da academia em arte, tudo junto e misturado. Ele pegava um assunto intelectualizado e transformava aquilo em duas horas de um espetáculo leve. Quando conheci o Michel, imediatamente me veio à cabeça aquela experiência”, conta Batman.

Aula-espetáculo que mistura antropologia, humor, histórias e teatro para discutir temas como riqueza, desigualdade, comportamento, cultura e pertencimento - Renan Prado

Desse encontro de mentes nasceu a sinergia perfeita para moldar o espetáculo. De um lado, pulsa o ideal democrático de Michel em difundir a antropologia para além dos muros universitários; do outro, atua a expertise visual e cênica de Batman, preocupado em lapidar a performance do palestrante sem podar sua espontaneidade natural.

Para atingir esse patamar profissional, o projeto contou com um cuidadoso treinamento corporal, vocal e gestual conduzido pela preparadora Érika Montanheiro. Já o figurino exclusivo foi concebido pelo estilista Antônio Castro, da marca Foz.

“Quando vi o Michel vestido para o espetáculo, pensei imediatamente em uma coisa: ele estava vestido de Michel Alcoforado”, afirma Batman.

Riqueza, cotidiano e o poder desmistificador do riso



Embora compartilhe o termo central com o bem-sucedido livro best-seller de Michel, a nova investida cênica alarga consideravelmente o seu escopo de análise. Questões ligadas às elites e ao dinheiro dividem espaço com múltiplos cenários que demonstram como marcadores sociais, disparidades regionais e contextos moldam o cotidiano brasileiro.

Nomes consagrados da nossa sociologia, como Roberto DaMatta, servem de alicerce para decifrar as nuances e peculiaridades da sociedade tupiniquim. No palco, conceitos densos como alteridade, observação participante e busca de sentido ganham clareza sem a rigidez do vocabulário hermético da academia.

“Eu quero expandir a ideia do que é um intelectual público, do que é teatro, do que é uma aula e até do que serve um livro. Esse é, para mim, o papel da antropologia: alargar os conceitos que temos sobre as coisas”, afirma Michel.

O humor assume um papel estratégico nessa jornada analítica. Ao escancarar privilégios e assimetrias de poder, o espetáculo convida a plateia a rir dos exageros comportamentais e das máscaras sociais das classes privilegiadas.

“Boa parte da riqueza no Brasil se constrói sobre uma performance. E o único jeito de começar a destruir uma performance é rindo dela”, resume o antropólogo.

Ficha técnica e informações úteis



A concepção e execução de “Coisa de Rico: Outras Histórias” levam a assinatura de Michel Alcoforado, amparado pela direção artística de Batman Zavareze — reconhecido por sua trajetória em megaprojetos visuais que vão desde turnês de grandes ícones da MPB, como Marisa Monte, Roberto Carlos e Ney Matogrosso, até a direção de cerimônias globais como os Jogos Olímpicos Rio 2016 e a abertura da COP28. O roteiro foi lapidado em conjunto com Afonso Capellaro, profissional com passagens por atrações de enorme sucesso na televisão e internet, a exemplo de “Greg News”, “Que História É Essa, Porchat?”, “Esquenta!” e “Vídeo Show”. A produção e realização do evento levam o selo da Queremos!, renomada plataforma e produtora cultural com forte atuação em festivais e shows por todo o país.

Serviço Oficial

