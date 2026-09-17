Show de Marina Duarte e Renato Bandeira encerra série intimista em tributo a Belchior
Última chance de ver a dupla em formato voz e violão celebrando os 50 anos do icônico álbum Alucinação em Olinda, no Grande Recife
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Nesta sexta-feira (18), o Alma Arte Café, em Olinda, recebe a última apresentação intimista da série de homenagens a Belchior comandada por Marina Duarte e Renato Bandeira. A partir das 19h, o público poderá acompanhar de perto um repertório focado na força poética do álbum Alucinação, lançado em 1976 e marcado por canções que atravessam gerações refletindo as inquietações do país.
O formato reduzido, focado apenas em voz e violão, aposta na proximidade entre os artistas e os espectadores. A proposta oferece uma atmosfera de aconchego para revisitar clássicos do compositor cearense antes de a temporada avançar para um formato ampliado no próximo mês.
Próximos passos do projeto em outubro
Após a noite intimista desta semana, o projeto cultural já tem data para crescer. No dia 24 de outubro, mês em que o cantor completaria 80 anos, a homenagem ganha banda completa e ocupará o quintal da casa de shows em Olinda para o encerramento da temporada comemorativa.
Serviço
- Data: 18 de setembro (sexta-feira)
- Horário: 19h
- Local: Alma Arte Café (Ladeira da Misericórdia, 106, Olinda)
- Couvert artístico: R$ 30