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Show de Marina Duarte e Renato Bandeira encerra série intimista em tributo a Belchior

Última chance de ver a dupla em formato voz e violão celebrando os 50 anos do icônico álbum Alucinação em Olinda, no Grande Recife

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 17/09/2026 às 8:25
Marina Duarte e Renato Bandeira fazem última apresentação intimista da série em homenagem a Belchior
Marina Duarte e Renato Bandeira fazem última apresentação intimista da série em homenagem a Belchior - Divulgação

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Nesta sexta-feira (18), o Alma Arte Café, em Olinda, recebe a última apresentação intimista da série de homenagens a Belchior comandada por Marina Duarte e Renato Bandeira. A partir das 19h, o público poderá acompanhar de perto um repertório focado na força poética do álbum Alucinação, lançado em 1976 e marcado por canções que atravessam gerações refletindo as inquietações do país.

O formato reduzido, focado apenas em voz e violão, aposta na proximidade entre os artistas e os espectadores. A proposta oferece uma atmosfera de aconchego para revisitar clássicos do compositor cearense antes de a temporada avançar para um formato ampliado no próximo mês.

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Próximos passos do projeto em outubro

Após a noite intimista desta semana, o projeto cultural já tem data para crescer. No dia 24 de outubro, mês em que o cantor completaria 80 anos, a homenagem ganha banda completa e ocupará o quintal da casa de shows em Olinda para o encerramento da temporada comemorativa.

Serviço

  • Data: 18 de setembro (sexta-feira)
  • Horário: 19h
  • Local: Alma Arte Café (Ladeira da Misericórdia, 106, Olinda)
  • Couvert artístico: R$ 30

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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