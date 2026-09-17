Show de Marina Duarte e Renato Bandeira encerra série intimista em tributo a Belchior

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Última chance de ver a dupla em formato voz e violão celebrando os 50 anos do icônico álbum Alucinação em Olinda, no Grande Recife

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Nesta sexta-feira (18), o Alma Arte Café, em Olinda, recebe a última apresentação intimista da série de homenagens a Belchior comandada por Marina Duarte e Renato Bandeira. A partir das 19h, o público poderá acompanhar de perto um repertório focado na força poética do álbum Alucinação, lançado em 1976 e marcado por canções que atravessam gerações refletindo as inquietações do país.

O formato reduzido, focado apenas em voz e violão, aposta na proximidade entre os artistas e os espectadores. A proposta oferece uma atmosfera de aconchego para revisitar clássicos do compositor cearense antes de a temporada avançar para um formato ampliado no próximo mês.

Próximos passos do projeto em outubro



Após a noite intimista desta semana, o projeto cultural já tem data para crescer. No dia 24 de outubro, mês em que o cantor completaria 80 anos, a homenagem ganha banda completa e ocupará o quintal da casa de shows em Olinda para o encerramento da temporada comemorativa.

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