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Largada da Refeno movimenta o Recife com expectativa de público e rota náutica

O restaurante no Cais Santa Rita surge como opção para acompanhar a saída dos barcos rumo a Fernando de Noronha neste sábado (19).

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 17/09/2026 às 16:09
Bargaço será um dos endereços disputados neste sábado para quem quer ver de perto a largada da Refeno
Bargaço será um dos endereços disputados neste sábado para quem quer ver de perto a largada da Refeno - Divulgação

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A largada da 37ª Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno) movimenta o Marco Zero do Recife neste sábado (19). Com a marina operando com ocupação total, estabelecimentos da região se preparam para receber o público que deseja acompanhar os preparativos e a saída das embarcações rumo ao arquipélago.

Localizado próximo à Marina Internacional Porto Novo Recife, o Bargaço Recife antecipa o atendimento a partir das 11h30 para o público que busca assistir ao movimento náutico. A proximidade com o estuário do Rio Capibaribe oferece visibilidade para a área de embarque, cenário que coincide com a presença do catamarã Adrenalina Pura, conhecido na história da competição e já atracado na capital pernambucana.

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Gastronomia e turismo náutico

A programação da regata atrai visitantes interessados tanto no esporte quanto na culinária local. O estabelecimento aposta em pratos tradicionais de frutos do mar, como moqueca e o Camarão à Flor de Pina, além de petiscos e opções individuais que combinam com o clima da competição náutica.

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Segundo a administração do espaço, a competição destaca o potencial da cidade para o turismo voltado ao mar. A expectativa é de grande fluxo de frequentadores nas mesas externas antes do meio-dia, horário oficial da largada da prova.

Serviço

  • Bargaço Recife
  • Endereço: Cais Santa Rita, 46 – Recife
  • Abertura neste sábado (19): 11h30
  • Largada da 37ª Refeno: 12h, no Marco Zero
  • Contato e reservas: (81) 3139-7743 / (81) 98621-6631

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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