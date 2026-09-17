Largada da Refeno movimenta o Recife com expectativa de público e rota náutica
O restaurante no Cais Santa Rita surge como opção para acompanhar a saída dos barcos rumo a Fernando de Noronha neste sábado (19).
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A largada da 37ª Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno) movimenta o Marco Zero do Recife neste sábado (19). Com a marina operando com ocupação total, estabelecimentos da região se preparam para receber o público que deseja acompanhar os preparativos e a saída das embarcações rumo ao arquipélago.
Localizado próximo à Marina Internacional Porto Novo Recife, o Bargaço Recife antecipa o atendimento a partir das 11h30 para o público que busca assistir ao movimento náutico. A proximidade com o estuário do Rio Capibaribe oferece visibilidade para a área de embarque, cenário que coincide com a presença do catamarã Adrenalina Pura, conhecido na história da competição e já atracado na capital pernambucana.
Gastronomia e turismo náutico
A programação da regata atrai visitantes interessados tanto no esporte quanto na culinária local. O estabelecimento aposta em pratos tradicionais de frutos do mar, como moqueca e o Camarão à Flor de Pina, além de petiscos e opções individuais que combinam com o clima da competição náutica.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Segundo a administração do espaço, a competição destaca o potencial da cidade para o turismo voltado ao mar. A expectativa é de grande fluxo de frequentadores nas mesas externas antes do meio-dia, horário oficial da largada da prova.
Serviço
- Bargaço Recife
- Endereço: Cais Santa Rita, 46 – Recife
- Abertura neste sábado (19): 11h30
- Largada da 37ª Refeno: 12h, no Marco Zero
- Contato e reservas: (81) 3139-7743 / (81) 98621-6631