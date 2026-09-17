Fundaj recebe exposição gratuita de ikebana com aula aberta ao público
Mostra celebra o Dia Nacional da Ikebana no Brasil e reúne arranjos florais tradicionais japoneses no Solar Francisco Ribeiro Pinto Guimarães.
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A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) inaugura no dia 23 de setembro a "Exposição de Ikebana", mostra gratuita dedicada à tradicional arte japonesa de arranjos florais. O evento acontece no Solar Francisco Ribeiro Pinto Guimarães, localizado no campus Gilberto Freyre da instituição, em Casa Forte, e contará com uma aula especial dentro da programação.
A abertura oficial está marcada para as 19h da data de início, coincidindo com o Dia Nacional da Ikebana no Brasil. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Consulado Geral do Japão e a Associação de Ikebana do Recife, buscando estreitar os laços de intercâmbio cultural na capital pernambucana.
Tradição e contemplação da natureza
Prática milenar, a ikebana utiliza elementos como flores, galhos, folhas e frutos para compor arranjos que valorizam a estética, a harmonia e a espiritualidade. Além disso, a técnica busca representar as mudanças das estações do ano e a transitoriedade da vida humana.
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Para a presidenta da Fundaj, Márcia Angela Aguiar, a iniciativa representa uma atividade relevante para o intercâmbio cultural entre a instituição e o consulado japonês. Já o cônsul-geral do Japão, Masami Ohno, ressalta que a expressão vai além da estética.
Segundo o diplomata, a arte reflete o respeito pela natureza, a atenção plena e a beleza efêmera, funcionando como um canal para conectar as pessoas à herança e à filosofia do país asiático.
Aula aberta e serviço
Como parte das atividades da mostra, o público poderá participar de uma aula gratuita sobre a técnica no sábado seguinte à abertura, dia 26 de setembro.
A visitação à exposição segue aberta até o dia 30 de setembro. De segunda a sexta-feira, o público pode conferir os arranjos das 8h30 às 17h. Aos sábados e domingos, o horário de funcionamento é das 13h às 17h, com entrada gratuita para todas as idades.
Serviço:
- Onde: Solar Francisco Ribeiro Pinto Guimarães (Campus Gilberto Freyre da Fundaj) – Av. 17 de Agosto, 2187, Casa Forte, Recife.
- Quando: Abertura em 23 de setembro, às 19h. Visitação de 24 a 30 de setembro (segunda a sexta, das 8h30 às 17h; sábados e domingos, das 13h às 17h).
- Quanto: Entrada gratuita.