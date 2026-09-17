Exposição inédita de Luiz Martins explora raízes e fé no Recife
Mostra passou por São Paulo e chega à Galeria Base com trabalhos em ferro, madeira e sal grosso que dialogam com a ancestralidade do artista mineiro.
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A Galeria Base Recife recebe a partir do dia 23 de setembro a exposição "Ogunhê", primeira individual do artista mineiro Luiz Martins na capital pernambucana. A mostra, que teve passagem bem-sucedida por São Paulo entre março e abril, reúne obras que misturam ferro, madeira e terra em uma investigação profunda sobre memória, infância e religiosidade de matriz africana.
Memória, matéria e religiosidade
O título da exposição é uma saudação a Ogum, orixá regente dos caminhos, da forja e do ferro na Umbanda. Para Martins, natural de Machacalis (MG), a escolha evoca tanto a sua fé quanto as referências familiares que fundamentam sua produção artística, como a marcenaria do pai e as vivências em um território marcado por heranças indígenas e negras.
O percurso expositivo destaca uma instalação imersiva de purificação que cobre o piso com dezenas de quilos de sal grosso, contornando paredes com obras em tons brancos e uma mesa de louças complementada por pés de ferro. Segundo o texto crítico de Priscyla Gomes, o trabalho propõe uma reflexão sobre a história e a matéria, transformando o ato de caminhar sobre o sal em uma experiência sensorial de atrito e som.
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Serviço
- Exposição "Ogunhê", de Luiz Martins
- Abertura: 23 de setembro de 2026, às 18h
- Visitação: 24 de setembro a 13 de novembro de 2026, de segunda a sexta, das 9h às 18h
- Local: Galeria Base Recife (Rua Professor José Brandão, 163, Boa Viagem, Recife)