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Exposição inédita de Luiz Martins explora raízes e fé no Recife

Mostra passou por São Paulo e chega à Galeria Base com trabalhos em ferro, madeira e sal grosso que dialogam com a ancestralidade do artista mineiro.

Por Bianca Tavares Publicado em 17/09/2026 às 8:36
"Ogunhê", primeira individual do artista mineiro Luiz Martins na capital pernambucana
"Ogunhê", primeira individual do artista mineiro Luiz Martins na capital pernambucana - Victor Galvão

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A Galeria Base Recife recebe a partir do dia 23 de setembro a exposição "Ogunhê", primeira individual do artista mineiro Luiz Martins na capital pernambucana. A mostra, que teve passagem bem-sucedida por São Paulo entre março e abril, reúne obras que misturam ferro, madeira e terra em uma investigação profunda sobre memória, infância e religiosidade de matriz africana.

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Memória, matéria e religiosidade

O título da exposição é uma saudação a Ogum, orixá regente dos caminhos, da forja e do ferro na Umbanda. Para Martins, natural de Machacalis (MG), a escolha evoca tanto a sua fé quanto as referências familiares que fundamentam sua produção artística, como a marcenaria do pai e as vivências em um território marcado por heranças indígenas e negras.

O percurso expositivo destaca uma instalação imersiva de purificação que cobre o piso com dezenas de quilos de sal grosso, contornando paredes com obras em tons brancos e uma mesa de louças complementada por pés de ferro. Segundo o texto crítico de Priscyla Gomes, o trabalho propõe uma reflexão sobre a história e a matéria, transformando o ato de caminhar sobre o sal em uma experiência sensorial de atrito e som.

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Victor Galvão
Mostra "Ogunhê", que passou por São Paulo, chega à Galeria Base com trabalhos em ferro, madeira e sal grosso que dialogam com a ancestralidade do artista mineiro. - Victor Galvão

Serviço

  • Exposição "Ogunhê", de Luiz Martins
  • Abertura: 23 de setembro de 2026, às 18h
  • Visitação: 24 de setembro a 13 de novembro de 2026, de segunda a sexta, das 9h às 18h
  • Local: Galeria Base Recife (Rua Professor José Brandão, 163, Boa Viagem, Recife)

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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