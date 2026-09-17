Carnatal celebra 35 anos com line-up que reúne Ivete Sangalo, Anitta e Bell Marques

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Line-up histórico do Carnatal 2026 reúne grandes nomes da música brasileira em Natal de 4 a 6 de dezembro, apostando em diversidade de ritmos.

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O Carnatal chega à sua edição comemorativa de 35 anos consolidado como um dos principais eventos do calendário festivo do país. Entre os dias 4 e 6 de dezembro de 2026, a Arena das Dunas, em Natal, recebe uma maratona de shows que mistura artistas de diferentes gerações, gêneros e trajetórias. A programação deste ano aposta na diversidade de estilos para atrair um público plural ao longo dos três dias de evento.

A grade de atrações reúne nomes de peso da música nacional, como Ivete Sangalo, Anitta, Bell Marques, Claudia Leitte, Léo Santana, Wesley Safadão, Pedro Sampaio, Natanzinho Lima, Mari Fernandez, Henry Freitas, Rey Vaqueiro, Durval Lelys, Banda Eva, Banda Grafith e Rafa & Pipo Marques.

Divisão entre trios e camarote na Arena das Dunas



A dinâmica da festa se divide entre o tradicional Corredor da Folia, onde desfilam os trios elétricos, e o espaço do camarote, que abriga apresentações de diversos artistas. Na sexta-feira (4), o circuito de trios recebe Anitta, Banda Grafith e Bell Marques. No sábado (5), a folia fica por conta de Claudia Leitte, Léo Santana e Bell Marques. O encerramento no domingo (6) traz novamente Banda Grafith e Bell Marques, além de Ivete Sangalo.

Enquanto isso, a programação do camarote explora diferentes sonoridades a cada noite. Na sexta-feira (4), sobem ao palco Wesley Safadão, Rey Vaqueiro e Banda Eva. No sábado (5), a festa continua com Pedro Sampaio, Henry Freitas e Durval Lelys. O encerramento no domingo (6) reúne Natanzinho Lima, Mari Fernandez e Rafa & Pipo Marques, misturando arrocha, forró, sertanejo e axé.

Crescimento e impacto econômico



O evento chega à marca de três décadas e meio embalado por um crescimento expressivo de público nos últimos anos. Em 2022, o festival registrou 63,4 mil participantes, número que subiu para 73,9 mil em 2023, 108 mil em 2024 e alcançou 130 mil pessoas em 2025.

Na edição anterior, os turistas representaram 44,5% do público total, enquanto o impacto financeiro na economia local atingiu a marca de R$ 155 milhões, movimentando setores como hotelaria, gastronomia e serviços.

Serviço

