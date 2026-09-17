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Carnatal celebra 35 anos com line-up que reúne Ivete Sangalo, Anitta e Bell Marques

Line-up histórico do Carnatal 2026 reúne grandes nomes da música brasileira em Natal de 4 a 6 de dezembro, apostando em diversidade de ritmos.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 17/09/2026 às 8:56
Ivete Sangalo, Anitta, Bell Marques, Claudia Leitte e mais: Carnatal reúne grandes nomes da música em edição histórica de 35 anos
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O Carnatal chega à sua edição comemorativa de 35 anos consolidado como um dos principais eventos do calendário festivo do país. Entre os dias 4 e 6 de dezembro de 2026, a Arena das Dunas, em Natal, recebe uma maratona de shows que mistura artistas de diferentes gerações, gêneros e trajetórias. A programação deste ano aposta na diversidade de estilos para atrair um público plural ao longo dos três dias de evento.

A grade de atrações reúne nomes de peso da música nacional, como Ivete Sangalo, Anitta, Bell Marques, Claudia Leitte, Léo Santana, Wesley Safadão, Pedro Sampaio, Natanzinho Lima, Mari Fernandez, Henry Freitas, Rey Vaqueiro, Durval Lelys, Banda Eva, Banda Grafith e Rafa & Pipo Marques.

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Divisão entre trios e camarote na Arena das Dunas

A dinâmica da festa se divide entre o tradicional Corredor da Folia, onde desfilam os trios elétricos, e o espaço do camarote, que abriga apresentações de diversos artistas. Na sexta-feira (4), o circuito de trios recebe Anitta, Banda Grafith e Bell Marques. No sábado (5), a folia fica por conta de Claudia Leitte, Léo Santana e Bell Marques. O encerramento no domingo (6) traz novamente Banda Grafith e Bell Marques, além de Ivete Sangalo.

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Enquanto isso, a programação do camarote explora diferentes sonoridades a cada noite. Na sexta-feira (4), sobem ao palco Wesley Safadão, Rey Vaqueiro e Banda Eva. No sábado (5), a festa continua com Pedro Sampaio, Henry Freitas e Durval Lelys. O encerramento no domingo (6) reúne Natanzinho Lima, Mari Fernandez e Rafa & Pipo Marques, misturando arrocha, forró, sertanejo e axé.

Crescimento e impacto econômico

O evento chega à marca de três décadas e meio embalado por um crescimento expressivo de público nos últimos anos. Em 2022, o festival registrou 63,4 mil participantes, número que subiu para 73,9 mil em 2023, 108 mil em 2024 e alcançou 130 mil pessoas em 2025.

Na edição anterior, os turistas representaram 44,5% do público total, enquanto o impacto financeiro na economia local atingiu a marca de R$ 155 milhões, movimentando setores como hotelaria, gastronomia e serviços.

Serviço

  • Data: 4, 5 e 6 de dezembro de 2026
  • Local: Arena das Dunas
  • Endereço: Av. Senador Salgado Filho, 5060 — Lagoa Nova, Natal (RN)

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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