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Cantora Nina Maia apresenta repertório de álbum de estreia em show inédito em Olinda

Cantora sobe ao palco do Alma Arte Café com banda completa neste sábado para apresentar o show baseado em seu primeiro disco, "INTEIRA".

Por Bianca Tavares Publicado em 17/09/2026 às 8:49
NINA
NINA - ELISA_MENDES

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A cantora e compositora Nina Maia desembarca em Olinda pela primeira vez com sua banda completa para apresentar o show do álbum "INTEIRA" (2024). O trabalho de estreia rendeu à artista uma indicação ao prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) na categoria revelação, além de figurar entre os 50 melhores discos daquele ano.

O show no Sítio Histórico explora uma dinâmica ao vivo voltada para a potencialização sonora da banda, formada por Pedro Lacerda na bateria, Francisca Barreto no cello, Thales Hash na viola, Yann Dardenne na guitarra e Valentim Frateschi no baixo e synth bass. No repertório, além das faixas do disco que mescla MPB contemporânea, jazz e indie pop, a artista antecipa a inédita "Tempos Ruins".

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Trajetória e repercussão internacional

O projeto autoral tem circulado por palcos de diferentes capitais brasileiras e ganhou projeção internacional com o lançamento em vinil de "INTEIRA (Deluxe)" pelo selo britânico Mr. Bongo. O desdobramento levou a sonoridade da artista a plataformas e rádios no exterior, como BBC 6 e RFI.

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Nascida em Belo Horizonte e radicada em São Paulo, Nina assina a produção de seus trabalhos e destaca a colaboração criativa com uma geração multissetorial de artistas e produtores em sua trajetória solo iniciada em 2021.

Serviço

  • O quê: Show de Nina Maia
  • Onde: Alma Arte Café (Ladeira da Misericórdia, Sítio Histórico de Olinda)
  • Quando: Sábado (19)
  • Horário: 18h

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Imagem de Bianca Tavares

Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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