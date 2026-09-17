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Cantor Feuza apresenta clássicos do rock em show gratuito na Zona Norte

Músico pernambucano sobe ao palco da praça de alimentação neste sábado para relembrar grandes sucessos dos anos 80 e 90.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 17/09/2026 às 11:46
Cantor Feuza apresenta clássicos do rock em show gratuito na Zona Norte
Cantor Feuza apresenta clássicos do rock em show gratuito na Zona Norte - Paloma Aquino

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O cantor e guitarrista pernambucano Feuza é a atração deste sábado (19) do projeto de apresentações musicais do Shopping ETC, localizado no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife. Com mais de 15 anos de trajetória na cena regional, o artista comanda um repertório focado em clássicos do rock nacional e internacional.

A apresentação começa a partir das 12h, na praça de alimentação do centro de compras, com acesso gratuito para o público. A proposta é embalar o horário de almoço dos frequentadores com hinos que marcaram as décadas de 1980 e 1990.

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Trajetória e repertório

Com influência declarada de ícones da música como Legião Urbana, Cazuza, Raul Seixas, Queen e Bon Jovi, o músico aposta em uma seleção de sucessos voltada para o público que deseja relembrar clássicos do gênero em um formato descontraído.

Segundo a organização do espaço, a iniciativa busca aproximar o público de produções musicais locais de qualidade, integrando a programação de entretenimento do centro de compras.

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Serviço

  • Pocket Show com Feuza
  • Quando: Sábado (19)
  • Horário: A partir das 12h
  • Onde: Praça de Alimentação do Shopping ETC (Aflitos, Recife)
  • Entrada: Gratuita

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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