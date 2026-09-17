Bikini Memories retorna com dois dias de festa em Maracaípe com Bololô e Borogodó

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Evento acontece em 20 e 21 de novembro, com programação musical, full open bar e shows de Nattan, Zé Vaqueiro, Felipe Amorim, Math Gomes e mais

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O tradicional Bikini Memories está de volta a Maracaípe para dois dias consecutivos de agito, marcados para os dias 20 e 21 de novembro, trazendo uma programação musical de peso, sistema full open bar e experiências exclusivas à beira-mar.

O pontapé inicial acontece na sexta-feira (20), a partir das 16h, com a festa Bololô. O entardecer e a noite serão embalados por muita brasilidade e energia com os shows de Felipe Amorim, Math Gomes, Lipe Napoli e Vilx.

No sábado (21), também com início às 16h, entra em cena a Borogodó, label consagrada que já é marca registrada nos eventos da Carvalheira. Para comandar a trilha sonora do dia, a edição aposta em grandes nomes de destaque nas paradas musicais: Nattan e Zé Vaqueiro, que dividem o palco com Sambarrasta e Mau Lopes, completando o line-up com um repertório repleto de sucessos.

Os ingressos já estão disponíveis para o público desde o dia 16, com vendas oficiais através da plataforma Sympla.

Serviço



Bikini Memories

Datas : 20 e 21 de novembro

: 20 e 21 de novembro Local : Maracaípe – PE

: Maracaípe – PE Formato : Full Open Bar

: Full Open Bar Ingressos: Vendas exclusivas pela Sympla

Programação

