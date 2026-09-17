fechar
Agenda | Notícia

Bikini Memories retorna com dois dias de festa em Maracaípe com Bololô e Borogodó

Evento acontece em 20 e 21 de novembro, com programação musical, full open bar e shows de Nattan, Zé Vaqueiro, Felipe Amorim, Math Gomes e mais

Por Eduarda Barreto Publicado em 17/09/2026 às 9:04
Bikini Memories retorna com dois dias de festa em Maracaípe com Bololô e Borogodó
Bikini Memories retorna com dois dias de festa em Maracaípe com Bololô e Borogodó - Lara Valença

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O tradicional Bikini Memories está de volta a Maracaípe para dois dias consecutivos de agito, marcados para os dias 20 e 21 de novembro, trazendo uma programação musical de peso, sistema full open bar e experiências exclusivas à beira-mar.

O pontapé inicial acontece na sexta-feira (20), a partir das 16h, com a festa Bololô. O entardecer e a noite serão embalados por muita brasilidade e energia com os shows de Felipe Amorim, Math Gomes, Lipe Napoli e Vilx.

Leia Também

No sábado (21), também com início às 16h, entra em cena a Borogodó, label consagrada que já é marca registrada nos eventos da Carvalheira. Para comandar a trilha sonora do dia, a edição aposta em grandes nomes de destaque nas paradas musicais: Nattan e Zé Vaqueiro, que dividem o palco com Sambarrasta e Mau Lopes, completando o line-up com um repertório repleto de sucessos.

Os ingressos já estão disponíveis para o público desde o dia 16, com vendas oficiais através da plataforma Sympla.

Serviço

  • Bikini Memories
  • Datas: 20 e 21 de novembro
  • Local: Maracaípe – PE
  • Formato: Full Open Bar
  • Ingressos: Vendas exclusivas pela Sympla

Programação

  • 20/11 (Sexta-feira) – Bololô | A partir das 16h | Atrações: Felipe Amorim, Math Gomes, Lipe Napoli e Vilx
  • 21/11 (Sábado) – Borogodó | A partir das 16h | Atrações: Nattan, Zé Vaqueiro, Sambarrasta e Mau Lopes

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Estudantes tentam ocupar reitoria da UFPE em protesto por melhores condições
MANIFESTAÇÃO

Estudantes tentam ocupar reitoria da UFPE em protesto por melhores condições
Festa The Retrô celebra memória da noite recifense com cover de Maria Bethânia
festa

Festa The Retrô celebra memória da noite recifense com cover de Maria Bethânia

Compartilhe

Tags

Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

Siga Eduarda Barreto