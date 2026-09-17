Bikini Memories retorna com dois dias de festa em Maracaípe com Bololô e Borogodó
Evento acontece em 20 e 21 de novembro, com programação musical, full open bar e shows de Nattan, Zé Vaqueiro, Felipe Amorim, Math Gomes e mais
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O tradicional Bikini Memories está de volta a Maracaípe para dois dias consecutivos de agito, marcados para os dias 20 e 21 de novembro, trazendo uma programação musical de peso, sistema full open bar e experiências exclusivas à beira-mar.
O pontapé inicial acontece na sexta-feira (20), a partir das 16h, com a festa Bololô. O entardecer e a noite serão embalados por muita brasilidade e energia com os shows de Felipe Amorim, Math Gomes, Lipe Napoli e Vilx.
No sábado (21), também com início às 16h, entra em cena a Borogodó, label consagrada que já é marca registrada nos eventos da Carvalheira. Para comandar a trilha sonora do dia, a edição aposta em grandes nomes de destaque nas paradas musicais: Nattan e Zé Vaqueiro, que dividem o palco com Sambarrasta e Mau Lopes, completando o line-up com um repertório repleto de sucessos.
Os ingressos já estão disponíveis para o público desde o dia 16, com vendas oficiais através da plataforma Sympla.
Serviço
- Bikini Memories
- Datas: 20 e 21 de novembro
- Local: Maracaípe – PE
- Formato: Full Open Bar
- Ingressos: Vendas exclusivas pela Sympla
Programação
- 20/11 (Sexta-feira) – Bololô | A partir das 16h | Atrações: Felipe Amorim, Math Gomes, Lipe Napoli e Vilx
- 21/11 (Sábado) – Borogodó | A partir das 16h | Atrações: Nattan, Zé Vaqueiro, Sambarrasta e Mau Lopes