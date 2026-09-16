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Segunda edição do Imagineland On The Road confirma atrações internacionais na Paraíba

O festival de cultura pop em Campina Grande reúne nomes de High School Musical e One Piece, torneios de e-sports e atrações medievais em setembro.

Por Bianca Tavares Publicado em 16/09/2026 às 16:37
Corbin Bleu, de High School Musical
Corbin Bleu, de High School Musical - Divulgação / Disney

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O festival de cultura pop Imagineland On The Road divulgou os principais destaques de sua segunda edição, marcada para os dias 25, 27 e 27 de setembro de 2026, no Centro de Convenções de Campina Grande, na Paraíba. O evento itinerante, que ocupa uma área de 18 mil metros quadrados na Rainha da Borborema, aposta em uma programação voltada para o público fã de séries, filmes, games, quadrinhos e universos geek.

Entre os principais atrativos anunciados pela organização estão encontros com nomes de produções internacionais de grande apelo com o público.

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Atrações internacionais e encontros com fãs

A grade de convidados internacionais traz Corbin Bleu, Lucas Grabeel e Monique Coleman, atores e atriz que celebram os 20 anos de estreia do sucesso High School Musical. Completam o time de destaques internacionais Lera Abova, intérprete de Nico Robin no live-action de One Piece e atriz de produções do diretor Ethan Coen; o cantor e ator sul-coreano Lee Jin-hyuk, ex-integrante do grupo UP10TION; Walter Emanuel Jones, conhecido como o primeiro Ranger Preto da franquia Power Rangers; e Zach Roerig, da série The Vampire Diaries.

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O evento também foca no mercado de dublagem nacional com a presença de nomes como Guilherme Briggs, Jéssica Vieira, Fabrício Vila Verde e Maíra Góes. No setor de quadrinhos, o Artists' Alley contará com curadoria de Sidney Gusman e 34 mesas reunindo criadores como Mike Deodato, Eddy Barrows, Shiko, Paulo Moreira e Jefferson Costa.

Estrutura, e-sports e ingressos

Além dos painéis realizados no Teatro Shaolin, a programação inclui a Arena Gamer com a disputa da Imagineleague 2026 em modalidades como CS:GO2, Street Fighter 6 e League of Legends, além de uma vila medieval com batalhas e atividades interativas na área externa.

Os passaportes estão à venda na plataforma oficial Imagine.Club, com valores a partir de R$ 67 no segundo lote promocional. Estudantes de instituições públicas têm direito à gratuidade na sexta-feira (25) mediante apresentação de comprovante de matrícula.

  • Datas: 25, 26 e 27 de setembro de 2026
  • Local: Centro de Convenções de Campina Grande (PB)
  • Ingressos: Plataforma Imagine.

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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