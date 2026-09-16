Flaira Ferro e Anna Colom unem frevo e flamenco em show inédito no Recife
Projeto de intercâmbio cultural traz a cantora espanhola ao museu Paço do Frevo nesta sexta-feira para apresentação exclusiva e gravação colaborativa.
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O Paço do Frevo recebe nesta sexta-feira (18), às 18h, um encontro inédito entre a pernambucana Flaira Ferro e a espanhola Anna Colom. A apresentação na Praça do Frevo, localizada no terceiro andar do museu no Bairro do Recife, marca a culminância da segunda edição do projeto internacional "Cantar Territórios", realizado pela Embaixada da Espanha no Brasil e pelo espaço cultural.
O intercâmbio busca aproximar artistas brasileiras e espanholas para celebrar a riqueza da música regional e folclórica dos dois países, utilizando a criação contemporânea como ferramenta de preservação. Antes do show aberto ao público, as artistas cumprem uma agenda de imersão de três dias no museu para compor e gravar uma faixa colaborativa inédita, dando continuidade à parceria iniciada em junho, em Barcelona.
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Conexões entre ritmos tradicionais
Reconhecidos como Patrimônios Culturais da Humanidade, o frevo e o flamenco compartilham características estruturais profundas. Ambas as manifestações funcionam como sistemas culturais complexos centrados na música e na dança, mas profundamente estruturados em memórias coletivas, festividades populares e figuras históricas.
Flaira Ferro traz para a parceria sua trajetória na música, poesia e dança, consolidando uma estética que transita entre o tradicional e o contemporâneo com elementos de pop, MPB e ritmos pernambucanos. Do outro lado, Anna Colom é reconhecida como uma das vozes mais sólidas do flamenco atual, tendo integrado turnês de destaque internacional e explorado as raízes folclóricas da Península Ibérica e da América Latina em seu projeto solo.
Serviço
- Evento: Show de Flaira Ferro e Anna Colom pelo projeto "Cantar Territórios"
- Data: 18 de setembro
- Horário: 18h
- Local: Paço do Frevo (Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife)
- Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), disponíveis na plataforma Sympla