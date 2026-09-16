Feira de arte contemporânea, ART.PE abre pré-venda de ingressos para edição no Recife Expo Center

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Feira de arte contemporânea reúne 75 expositores nacionais e internacionais em outubro, consolidando a capital pernambucana como um polo cultural.

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A quinta edição da Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco (ART.PE) está com a pré-venda de ingressos aberta na plataforma Sympla. O evento será realizado entre os dias 14 e 18 de outubro, ocupando uma área de 5 mil metros quadrados no Recife Expo Center, na capital pernambucana. Sob a direção executiva de Diogo Viana e artística de Beth da Matta, a feira reúne galerias de todas as regiões do Brasil e do exterior.

A programação conta com 75 expositores, incluindo galerias de pequeno, médio e grande porte, além de projetos especiais, instituições culturais, editoras e livrarias. Entre os espaços confirmados estão nomes consolidados do mercado artístico, como Anita Schwartz, Amparo 60, Nara Roesler, Galeria Contínua, Luis Maluf e Pinakotheke. Os estandes apresentam produções em diversas linguagens, como pintura, escultura, fotografia, gravura, cerâmica e arte têxtil.

Diversidade geográfica e programação cultural



A edição deste ano abrange participantes de mais de 20 cidades brasileiras e do exterior. Além de praças locais como Recife e Caruaru, o evento recebe galerias de capitais como Salvador, Maceió, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Belém e Manaus, além de presenças internacionais de Lisboa e de províncias da Argentina.

Além da exposição de obras, a feira promove uma agenda de debates, lançamentos e leituras de portfólio na Arena BNB Cultural, que funciona durante os cinco dias de evento. O espaço também inclui áreas de gastronomia e lojas para o público.

Serviço

