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Feira de arte contemporânea, ART.PE abre pré-venda de ingressos para edição no Recife Expo Center

Feira de arte contemporânea reúne 75 expositores nacionais e internacionais em outubro, consolidando a capital pernambucana como um polo cultural.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 16/09/2026 às 11:16 | Atualizado em 16/09/2026 às 11:17
- Danilo Galva?o

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A quinta edição da Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco (ART.PE) está com a pré-venda de ingressos aberta na plataforma Sympla. O evento será realizado entre os dias 14 e 18 de outubro, ocupando uma área de 5 mil metros quadrados no Recife Expo Center, na capital pernambucana. Sob a direção executiva de Diogo Viana e artística de Beth da Matta, a feira reúne galerias de todas as regiões do Brasil e do exterior.

A programação conta com 75 expositores, incluindo galerias de pequeno, médio e grande porte, além de projetos especiais, instituições culturais, editoras e livrarias. Entre os espaços confirmados estão nomes consolidados do mercado artístico, como Anita Schwartz, Amparo 60, Nara Roesler, Galeria Contínua, Luis Maluf e Pinakotheke. Os estandes apresentam produções em diversas linguagens, como pintura, escultura, fotografia, gravura, cerâmica e arte têxtil.

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Diversidade geográfica e programação cultural

A edição deste ano abrange participantes de mais de 20 cidades brasileiras e do exterior. Além de praças locais como Recife e Caruaru, o evento recebe galerias de capitais como Salvador, Maceió, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Belém e Manaus, além de presenças internacionais de Lisboa e de províncias da Argentina.

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Além da exposição de obras, a feira promove uma agenda de debates, lançamentos e leituras de portfólio na Arena BNB Cultural, que funciona durante os cinco dias de evento. O espaço também inclui áreas de gastronomia e lojas para o público.

Serviço

  • 5ª ART.PE — Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco
  • Data: De 14 a 18 de outubro de 2026
  • Horários: Quarta-feira (14), das 17h30 às 21h; quinta, sexta e sábado (15, 16 e 17), das 13h às 21h; e domingo (18), das 12h às 19h (última entrada permitida uma hora antes do fechamento).
  • Local: Recife Expo Center — Recife, PE
  • Ingressos: Pré-venda disponível na plataforma Sympla, com valores de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada).

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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