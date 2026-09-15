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Recife recebe Gala de Ópera da China com grandes clássicos do repertório lírico

Apresentação única reúne solistas internacionais e a Camerata Capiba no Recife, integrando a programação oficial do Ano da Cultura Brasil-China.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 15/09/2026 às 14:42
Parque Dona Lindu, em Boa Viagem
Parque Dona Lindu, em Boa Viagem - Prefeitura do Recife

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O Recife será palco de um intercâmbio musical internacional no dia 23 de setembro, quando o Teatro Luiz Mendonça, localizado no Parque Dona Lindu, receberá a Gala de Ópera da China. O espetáculo, marcado para as 20h, reunirá solistas da Ópera Nacional da China em um programa que une grandes títulos do repertório lírico mundial e composições tradicionais do país asiático.

A iniciativa integra a programação do Ano da Cultura Brasil-China 2026: Uma História de Amizade, esforço diplomático e cultural que busca ampliar o acesso a manifestações artísticas estrangeiras fora do eixo sudeste, descentralizando grandes circulaições internacionais para capitais nordestinas.

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Repertório lírico e intercâmbio musical no palco

O programa do concerto foi estruturado para apresentar diferentes estilos e momentos da música de concerto ocidental, contemplando obras de compositores consagrados como Rossini, Mozart, Bizet, Bellini, Johann Strauss, Verdi e Puccini. O público poderá conferir árias, duetos e trechos de produções mundialmente conhecidas, a exemplo de O Barbeiro de Sevilha, A Flauta Mágica, Carmen, Rigoletto e Turandot.

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Além do repertório europeu, a apresentação abrirá espaço para a tradição operística e vocal chinesa com obras como Yimeng Mountain. Em solo recifense, o elenco estrangeiro — composto por nove solistas vocais e uma pianista — contará com a participação especial da Camerata Capiba, promovendo um diálogo direto entre músicos brasileiros e chineses.

Serviço e retirada de ingressos

Os ingressos para o espetáculo são gratuitos e serão disponibilizados ao público por meio da plataforma INTI a partir das 10h30 do dia 22 de setembro. Cada CPF tem direito ao resgate de até dois bilhetes.

Como os assentos não são marcados, a ocupação do teatro ocorrerá por ordem de chegada. A organização alerta que o público com ingresso validado deve comparecer ao espaço cultural até as 19h40; após esse horário, as entradas remanescentes poderão ser invalidadas e repassadas à fila de espera presencial. Também haverá uma fila específica para pessoas sem ingresso, com liberação de acesso sujeita à lotação do espaço. Não será permitida a entrada após o início da apresentação.

  • Data e horário: 23 de setembro de 2026, às 20h
  • Local: Teatro Luiz Mendonça – Parque Dona Lindu, Boa Viagem, Recife (PE)
  • Classificação indicativa: 12 anos
  • Ingressos: Gratuitos, via plataforma INTI (disponíveis a partir de 22 de setembro, às 10h30, limitados a dois por CPF)

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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