Recife recebe Gala de Ópera da China com grandes clássicos do repertório lírico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apresentação única reúne solistas internacionais e a Camerata Capiba no Recife, integrando a programação oficial do Ano da Cultura Brasil-China.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Recife será palco de um intercâmbio musical internacional no dia 23 de setembro, quando o Teatro Luiz Mendonça, localizado no Parque Dona Lindu, receberá a Gala de Ópera da China. O espetáculo, marcado para as 20h, reunirá solistas da Ópera Nacional da China em um programa que une grandes títulos do repertório lírico mundial e composições tradicionais do país asiático.

A iniciativa integra a programação do Ano da Cultura Brasil-China 2026: Uma História de Amizade, esforço diplomático e cultural que busca ampliar o acesso a manifestações artísticas estrangeiras fora do eixo sudeste, descentralizando grandes circulaições internacionais para capitais nordestinas.

Repertório lírico e intercâmbio musical no palco



O programa do concerto foi estruturado para apresentar diferentes estilos e momentos da música de concerto ocidental, contemplando obras de compositores consagrados como Rossini, Mozart, Bizet, Bellini, Johann Strauss, Verdi e Puccini. O público poderá conferir árias, duetos e trechos de produções mundialmente conhecidas, a exemplo de O Barbeiro de Sevilha, A Flauta Mágica, Carmen, Rigoletto e Turandot.

Além do repertório europeu, a apresentação abrirá espaço para a tradição operística e vocal chinesa com obras como Yimeng Mountain. Em solo recifense, o elenco estrangeiro — composto por nove solistas vocais e uma pianista — contará com a participação especial da Camerata Capiba, promovendo um diálogo direto entre músicos brasileiros e chineses.

Serviço e retirada de ingressos



Os ingressos para o espetáculo são gratuitos e serão disponibilizados ao público por meio da plataforma INTI a partir das 10h30 do dia 22 de setembro. Cada CPF tem direito ao resgate de até dois bilhetes.

Como os assentos não são marcados, a ocupação do teatro ocorrerá por ordem de chegada. A organização alerta que o público com ingresso validado deve comparecer ao espaço cultural até as 19h40; após esse horário, as entradas remanescentes poderão ser invalidadas e repassadas à fila de espera presencial. Também haverá uma fila específica para pessoas sem ingresso, com liberação de acesso sujeita à lotação do espaço. Não será permitida a entrada após o início da apresentação.