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Quintal do Bita promove manhã de música ao vivo e encontro com personagens no Recife

Apresentação interativa conduzida por Tio Rod acontece nos sábados de setembro e inclui repertório com sucessos do Mundo Bita para toda a família.

Por Bianca Tavares Publicado em 15/09/2026 às 15:14
Quintal do Bita promove manhã de música ao vivo com a "Hora de Cantar"
Quintal do Bita promove manhã de música ao vivo com a "Hora de Cantar" - Divulgação

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O Quintal do Bita, localizado no RioMar Recife, realiza nos dias 19 e 26 de setembro, sempre às 10h, a iniciativa musical "Hora de Cantar". A programação é voltada para reunir crianças e adultos em uma experiência que aposta na participação do público por meio de canções, brincadeiras e interações guiadas pela voz e pelo violão de Tio Rod.

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Música e proximidade com o público infantil

A proposta da atividade é afastar o formato tradicional de plateia passiva, permitindo que os participantes cantem e se movimentem com faixas conhecidas do repertório do Mundo Bita. Segundo Chaps, criador da marca, a iniciativa busca valorizar o papel da arte durante a infância. "A música cria conexão e transforma momentos cotidianos em memórias que ficam para a vida", destaca.

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Além da apresentação musical intimista, a programação conta com a aparição do personagem Bita ao término da atividade. O momento é voltado para a interação direta com as crianças e registro fotográfico com as famílias presentes. Para Juliana Martins, empresária responsável pelo espaço, a proposta reforça o incentivo à convivência criativa. "Queremos que as famílias vivam esses momentos juntas", aponta.

Serviço

  • Hora de Cantar com Tio Rod
  • Data: 19 e 26 de setembro (sábados)
  • Horário: 10h
  • Local: Quintal do Bita, RioMar Recife
  • Ingressos: 1 hora por R$ 75 ou 2 horas por R$ 89 (crianças de até 4 anos acompanhadas de 1 adulto utilizam um único ingresso)
  • Acesso: Reservas antecipadas pela plataforma Sympla. A atividade musical está inclusa no valor do bilhete de entrada do espaço.

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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