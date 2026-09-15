Quintal do Bita promove manhã de música ao vivo e encontro com personagens no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apresentação interativa conduzida por Tio Rod acontece nos sábados de setembro e inclui repertório com sucessos do Mundo Bita para toda a família.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Quintal do Bita, localizado no RioMar Recife, realiza nos dias 19 e 26 de setembro, sempre às 10h, a iniciativa musical "Hora de Cantar". A programação é voltada para reunir crianças e adultos em uma experiência que aposta na participação do público por meio de canções, brincadeiras e interações guiadas pela voz e pelo violão de Tio Rod.

Música e proximidade com o público infantil



A proposta da atividade é afastar o formato tradicional de plateia passiva, permitindo que os participantes cantem e se movimentem com faixas conhecidas do repertório do Mundo Bita. Segundo Chaps, criador da marca, a iniciativa busca valorizar o papel da arte durante a infância. "A música cria conexão e transforma momentos cotidianos em memórias que ficam para a vida", destaca.

Além da apresentação musical intimista, a programação conta com a aparição do personagem Bita ao término da atividade. O momento é voltado para a interação direta com as crianças e registro fotográfico com as famílias presentes. Para Juliana Martins, empresária responsável pelo espaço, a proposta reforça o incentivo à convivência criativa. "Queremos que as famílias vivam esses momentos juntas", aponta.

Serviço

