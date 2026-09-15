Patrimônios vivos de Pernambuco se reúnem em encontro cultural na Zona Norte do Recife
Projeto gratuito promovido pela Tribo Indígena Carijós nesta quarta-feira (16) promove rodas de conversa, oficinas, mostra tradicional e apresentações
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Tribo Indígena Carijós do Recife, reconhecida como o grupo de caboclinho mais antigo de Pernambuco, abre seu terreiro nesta quarta-feira (16) para receber diferentes expressões da cultura popular do estado. A iniciativa integra o projeto "Carijós acolhe os Patrimônios Vivos de Pernambuco em seu Terreiro", que reúne mestres e grupos tradicionais para uma programação totalmente gratuita na Zona Norte da capital pernambucana, a partir das 16h.
As atividades começam com uma roda de conversa e partilha de saberes no Terreiro da Tribo Carijós, localizado no bairro da Mangabeira. Com mediação da Superintendente de Patrimônio Imaterial da Fundarpe, Jacira França, o momento conta com a participação da Cacica da Tribo Carijós, de Mãe Beth de Oxum (Coco de Umbigada), Mestra Cristina Andrade (Ciranda Dengosa e Urso Cangaçá de Água Fria) e representantes do Maracatu Nação Raízes de Pai Adão. O objetivo do encontro é debater as trajetórias e memórias que marcam a história dessas manifestações culturais.
- Grupo Chocolate sobe ao palco do Samba Recife a convite do Turma do Pagode
- Pernambucano Marquinhos Navais retorna ao estado após viralizar com "Vagão da Sofrência" e conquistar milhões de seguidores
- Capital Inicial, Jota Quest, Nação Zumbi e mais no Rock Rec Festival neste sábado
- Documentário retrata trajetória da Companhia Brasil por Dança no Recife
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Oficinas, exposição e apresentações culturais
A partir das 19h, a programação se desloca para a Bomba do Hemetério, onde o público acompanha oficinas formativas conduzidas pelos próprios mestres e mestras patrimônios vivos. Paralelamente, o espaço recebe uma mostra de artesanato, figurinos e adereços tradicionais, exibindo os elementos materiais e simbólicos que compõem a identidade de cada grupo participante.
O encerramento do evento conta com exibições artísticas do caboclinho Carijós do Recife, do Coco de Umbigada, da Ciranda Dengosa e do Maracatu Nação Raízes de Pai Adão. De acordo com o produtor geral do projeto, professor Clébio Marques, a iniciativa funciona como ferramenta de preservação e aproximação entre gerações. "Ao juntar diferentes linguagens em diálogo, o projeto contribui para aproximar novas gerações desses conhecimentos e reforça a importância de manter vivos os modos de fazer", destaca. A realização é viabilizada pelo Edital Multilinguagens 2025 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).
Serviço
- Carijós acolhe os Patrimônios Vivos de Pernambuco em seu Terreiro
- Roda de Conversa: Quarta-feira (16), às 16h, no Terreiro da Tribo Carijós do Recife (Rua Coremas, nº 40, Mangabeira).
- Oficinas, Mostra e Apresentações: Quarta-feira (16), a partir das 19h, na Rua Guanabi, nº 382, Bomba do Hemetério.
- Acesso: Gratuito.