Patrimônios vivos de Pernambuco se reúnem em encontro cultural na Zona Norte do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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A Tribo Indígena Carijós do Recife, reconhecida como o grupo de caboclinho mais antigo de Pernambuco, abre seu terreiro nesta quarta-feira (16) para receber diferentes expressões da cultura popular do estado. A iniciativa integra o projeto "Carijós acolhe os Patrimônios Vivos de Pernambuco em seu Terreiro", que reúne mestres e grupos tradicionais para uma programação totalmente gratuita na Zona Norte da capital pernambucana, a partir das 16h.

As atividades começam com uma roda de conversa e partilha de saberes no Terreiro da Tribo Carijós, localizado no bairro da Mangabeira. Com mediação da Superintendente de Patrimônio Imaterial da Fundarpe, Jacira França, o momento conta com a participação da Cacica da Tribo Carijós, de Mãe Beth de Oxum (Coco de Umbigada), Mestra Cristina Andrade (Ciranda Dengosa e Urso Cangaçá de Água Fria) e representantes do Maracatu Nação Raízes de Pai Adão. O objetivo do encontro é debater as trajetórias e memórias que marcam a história dessas manifestações culturais.

Oficinas, exposição e apresentações culturais



A partir das 19h, a programação se desloca para a Bomba do Hemetério, onde o público acompanha oficinas formativas conduzidas pelos próprios mestres e mestras patrimônios vivos. Paralelamente, o espaço recebe uma mostra de artesanato, figurinos e adereços tradicionais, exibindo os elementos materiais e simbólicos que compõem a identidade de cada grupo participante.

O encerramento do evento conta com exibições artísticas do caboclinho Carijós do Recife, do Coco de Umbigada, da Ciranda Dengosa e do Maracatu Nação Raízes de Pai Adão. De acordo com o produtor geral do projeto, professor Clébio Marques, a iniciativa funciona como ferramenta de preservação e aproximação entre gerações. "Ao juntar diferentes linguagens em diálogo, o projeto contribui para aproximar novas gerações desses conhecimentos e reforça a importância de manter vivos os modos de fazer", destaca. A realização é viabilizada pelo Edital Multilinguagens 2025 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

Serviço

