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Patrimônios vivos de Pernambuco se reúnem em encontro cultural na Zona Norte do Recife

Projeto gratuito promovido pela Tribo Indígena Carijós nesta quarta-feira (16) promove rodas de conversa, oficinas, mostra tradicional e apresentações

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 15/09/2026 às 20:22
Tribo Indígena Carijós do Recife
Tribo Indígena Carijós do Recife - Anderson Souza Leão

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A Tribo Indígena Carijós do Recife, reconhecida como o grupo de caboclinho mais antigo de Pernambuco, abre seu terreiro nesta quarta-feira (16) para receber diferentes expressões da cultura popular do estado. A iniciativa integra o projeto "Carijós acolhe os Patrimônios Vivos de Pernambuco em seu Terreiro", que reúne mestres e grupos tradicionais para uma programação totalmente gratuita na Zona Norte da capital pernambucana, a partir das 16h.

As atividades começam com uma roda de conversa e partilha de saberes no Terreiro da Tribo Carijós, localizado no bairro da Mangabeira. Com mediação da Superintendente de Patrimônio Imaterial da Fundarpe, Jacira França, o momento conta com a participação da Cacica da Tribo Carijós, de Mãe Beth de Oxum (Coco de Umbigada), Mestra Cristina Andrade (Ciranda Dengosa e Urso Cangaçá de Água Fria) e representantes do Maracatu Nação Raízes de Pai Adão. O objetivo do encontro é debater as trajetórias e memórias que marcam a história dessas manifestações culturais.

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Oficinas, exposição e apresentações culturais

A partir das 19h, a programação se desloca para a Bomba do Hemetério, onde o público acompanha oficinas formativas conduzidas pelos próprios mestres e mestras patrimônios vivos. Paralelamente, o espaço recebe uma mostra de artesanato, figurinos e adereços tradicionais, exibindo os elementos materiais e simbólicos que compõem a identidade de cada grupo participante.

O encerramento do evento conta com exibições artísticas do caboclinho Carijós do Recife, do Coco de Umbigada, da Ciranda Dengosa e do Maracatu Nação Raízes de Pai Adão. De acordo com o produtor geral do projeto, professor Clébio Marques, a iniciativa funciona como ferramenta de preservação e aproximação entre gerações. "Ao juntar diferentes linguagens em diálogo, o projeto contribui para aproximar novas gerações desses conhecimentos e reforça a importância de manter vivos os modos de fazer", destaca. A realização é viabilizada pelo Edital Multilinguagens 2025 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

Serviço

  • Carijós acolhe os Patrimônios Vivos de Pernambuco em seu Terreiro
  • Roda de Conversa: Quarta-feira (16), às 16h, no Terreiro da Tribo Carijós do Recife (Rua Coremas, nº 40, Mangabeira).
  • Oficinas, Mostra e Apresentações: Quarta-feira (16), a partir das 19h, na Rua Guanabi, nº 382, Bomba do Hemetério.
  • Acesso: Gratuito.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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