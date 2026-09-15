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Iniciativa de robótica no Recife amplia espaço para meninas em áreas de tecnologia

Projeto educativo voltado a jovens e adolescentes busca aproximar estudantes de áreas ligadas a ciência, engenharia e matemática

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 15/09/2026 às 15:24
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O Instituto MeMaker realiza, entre os meses de agosto e setembro, atividades de robótica e cultura maker em três pontos do Recife. Ao todo, a iniciativa reúne cerca de 60 alunos divididos em turmas de aproximadamente 20 estudantes, sendo cerca de um terço composto por meninas. O movimento acompanha esforços para ampliar a participação feminina em áreas conhecidas pela sigla STEM, que abrange ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

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Aprendizado prático e estímulo à criatividade

As atividades utilizam a robótica educacional como ferramenta para estimular o raciocínio lógico, a autonomia e a resolução prática de problemas. Segundo a fundadora do instituto, Monica Bouqvar, o contato precoce com a tecnologia é determinante para que as estudantes criem familiaridade com o setor. O espaço também é gerido por mulheres, contando com lideranças femininas em sua estrutura pedagógica e administrativa para servir de referência direta às alunas.

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A importância da experimentação na adolescência é apontada por ex-participantes como um divisor de águas na percepção sobre carreiras tecnológicas. Helena Leitão, de 25 anos, que teve o primeiro contato com os projetos do instituto aos 16 anos, destaca que a vivência prática ajuda a desmistificar a área. "Isso me fez perceber que também posso criar e participar desse universo", relata.

Dados e impacto educacional

O cenário de inclusão digital encontra respaldo em levantamentos internacionais da área. Relatório da World Robot Olympiad referente a 2025 indicou que mais de 175 mil jovens participaram de competições de robótica em mais de 100 países, registrando um aumento de até 21% na autoconfiança dos participantes em relação às disciplinas de exatas após o contato prático.

Serviço

  • Atividades de Robótica e Cultura Maker - Instituto MeMaker
  • Período: Meses de agosto e setembro
  • Local: Três endereços diferentes na cidade do Recife
  • Público: Cerca de 60 alunos distribuídos em turmas de aproximadamente 20 estudantes

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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