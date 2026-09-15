Iniciativa de robótica no Recife amplia espaço para meninas em áreas de tecnologia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O Instituto MeMaker realiza, entre os meses de agosto e setembro, atividades de robótica e cultura maker em três pontos do Recife. Ao todo, a iniciativa reúne cerca de 60 alunos divididos em turmas de aproximadamente 20 estudantes, sendo cerca de um terço composto por meninas. O movimento acompanha esforços para ampliar a participação feminina em áreas conhecidas pela sigla STEM, que abrange ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Aprendizado prático e estímulo à criatividade



As atividades utilizam a robótica educacional como ferramenta para estimular o raciocínio lógico, a autonomia e a resolução prática de problemas. Segundo a fundadora do instituto, Monica Bouqvar, o contato precoce com a tecnologia é determinante para que as estudantes criem familiaridade com o setor. O espaço também é gerido por mulheres, contando com lideranças femininas em sua estrutura pedagógica e administrativa para servir de referência direta às alunas.

A importância da experimentação na adolescência é apontada por ex-participantes como um divisor de águas na percepção sobre carreiras tecnológicas. Helena Leitão, de 25 anos, que teve o primeiro contato com os projetos do instituto aos 16 anos, destaca que a vivência prática ajuda a desmistificar a área. "Isso me fez perceber que também posso criar e participar desse universo", relata.

Dados e impacto educacional



O cenário de inclusão digital encontra respaldo em levantamentos internacionais da área. Relatório da World Robot Olympiad referente a 2025 indicou que mais de 175 mil jovens participaram de competições de robótica em mais de 100 países, registrando um aumento de até 21% na autoconfiança dos participantes em relação às disciplinas de exatas após o contato prático.

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